Этот план имеет целью фактически заставить Украину признать оккупацию своих регионов, в частности Крыма.

Украине предложили так называемый мирный план с фактическим признанием российской оккупации. Его подготовил Кремль. В The Guardian объяснили, что действительно означают предложения Москвы.

По информации Reuters, этот план Украине в прошлом месяце передали США. Документ содержит условие, при котором Украина должна юридически признать аннексию Крыма Россией, а также фактически согласиться с оккупацией части восточных регионов.

В понедельник президент Владимир Зеленский подтвердил, что Кремль требует, чтобы украинские войска оставили как минимум пять областей. Речь идет не о мире, а лишь о прекращении огня и начале переговоров.

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До начала широкомасштабной войны в этих регионах проживало около 11 миллионов украинцев. Для многих из них это означает потерю дома, невозможность возвращения, а также риск того, что их родственники и друзья останутся навсегда под контролем репрессивного российского режима.

"Во всей стране существует сильное ощущение, что Россия захочет захватить больше территории Украины, поэтому любые уступки только кормят монстра", - заявила исследовательница Chatham House Арина Луцевич, - "Украинцы знают, что жизнь под оккупацией ужасна. Они никогда не согласятся юридически признать свою оккупированную землю чем-то другим, чем незаконной жестокой аннексией".

Пока непонятно, сколько людей осталось в оккупированных районах. Часть городов была разрушена, миллионы украинцев покинули свои дома. По данным ООН, 3 миллиона являются внутренне перемещенными лицами, еще 6 миллионов - за рубежом.

Цена неопределенности

Предложения, которые не завершают войну, а лишь замораживают ее, могут иметь серьезные последствия. Они создают препятствия для восстановления, способствуют внутренней нестабильности и могут дать Путину шанс снова вмешиваться во внутреннюю политику Украины.

"Ключевой вопрос для Украины - будет ли надежная гарантия безопасности, которая позволит вернуть частный капитал в страну?" - отмечает Муджтаба Рахман, управляющий директор по вопросам Европы аналитической компании Eurasia Group - "Единственная гарантия, которую Путин никогда не оспаривал, - это статья 5 НАТО. Именно поэтому украинцы решительно настроены на вступление в Альянс".

Луцевич добавляет: "Российская оккупация не только препятствует реформам, но и блокирует консолидацию демократии - ключевое условие для вступления Украины в ЕС и НАТО. А риск нестабильности отпугивает любые прямые иностранные инвестиции".

Таким образом, без реальных гарантий безопасности, без полного контроля над территорией и без признания справедливости, Украина рискует остаться с "замороженным конфликтом" - в ситуации, которая не дает возможности двигаться вперед.

Война в Украине: это стоит знать

Президент США Дональд Трамп не раз обещал завершить российско-украинскую войну за 24 часа. Теперь же он заговорил о выходе Штатов из переговорного процесса. The Washington Post пишет, что Трамп не имеет представления, как завершить войну быстро. Сейчас администрация Трампа обвиняет во всем предшественников, говоря, что война досталась им "в наследство от Байдена".

Тем временем российский правитель Владимир Путин заявил, что РФ начала создавать буферную зону на границе с Украиной. При этом диктатор обвинил Украину в том, что Силы обороны якобы "выбирают для обстрелов в приграничные цели, которые не имеют военного значения".

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