Путин вряд ли приедет в Ватикан на переговоры.

Лидеры США и Европы возлагают надежды на Ватикан в деле вовлечения России и Украины в мирные переговоры, после того как президент Дональд Трамп заявил, что Папа Лев XIV выразил интерес к этой идее, и это же подтвердила премьер-министр Италии Джорджия Мелони. Однако Кремль не заинтересован в том, чтобы российский лидер Владимир Путин отправился в Ватикан для переговоров, пишет Bloomberg.

По данным источников издания, российские чиновники не планируют поездку Путина в Ватикан или куда-либо еще для переговоров, и вместо этого они сосредоточены на переговорах технического уровня, которые начались в Стамбуле на прошлой неделе. При этом Кремль ожидает, что эти переговоры возобновятся также в Стамбуле.

Тем не менее, европейские чиновники утверждают, что обсуждается роль Ватикана в качестве потенциального хозяина или посредника на переговорах. Переговоры могут состояться уже на следующей неделе, хотя это зависит от готовности России принять в них участие.

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По данным собеседников издания, представители США находятся в контакте с украинцами, чтобы убедиться, что переговоры состоятся:

"Они также сигнализируют российским коллегам, что предпочли бы избежать участия во встрече сторонников жесткой линии, таких как помощник Путина Владимир Мединский, который возглавлял делегацию Москвы в Стамбуле".

Политический консультант Сергей Марков считает, что Путин не поедет в Италию, страну-члена НАТО, по соображениям безопасности, а Россия не считает Ватикан нейтральным в конфликте.

Вопрос осложняется еще и отношениями между Римско-католической церковью и Русской православной церковью, возглавляемой патриархом Кириллом, ярым сторонником Путина и войны в Украине:

"По данным источников, русская церковь выступает против участия Ватикана в мирных переговорах, считая его историческим соперником в Украине, который также не критиковал закрытие властями церквей, лояльных Москве".

Кроме того, Италия является членом Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Путина в марте 2023 года за предполагаемые военные преступления в Украине. И она была бы обязана арестовать его, если бы он приехал в Рим.

"Даже если все эти препятствия будут преодолены, переговоры еще далеки от достижения соглашения, которое потребует встречи на высшем уровне с участием Трампа, Путина и президента Украины Владимира Зеленского для подписания соглашения о прекращении войны. Путин и Трамп не упоминали о встрече на высшем уровне во время телефонного разговора", - добавляет Bloomberg.

При этом, по словам трех человек, близких к Кремлю, Россия считает Турцию лучшим местом для продолжения переговоров по меморандуму, определяющему условия мирного соглашения, который Путин обсуждал с Трампом во время их встречи.

Выбор Турции и представителей с прерванных переговоров 2022 года рассматривается как сигнал России о том, что она "вернулась к началу" переговоров, сказал высокопоставленный европейский чиновник.

Ватикан и война в Украине

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что Папа Римский Лев XIV подтвердил свою готовность провести в Ватикане следующий раунд переговоров, чтобы попытаться положить конец войне между Россией и Украиной.

Позже издание WSJ сообщило, что новый раунд переговоров между Украиной и США, как ожидается, пройдет в Ватикане в середине июня. Президент США Дональд Трамп отправит на переговоры госсекретаря Марко Рубио и специального посланника Кита Келлога.

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