Письмо с соответствующим призывом подписали 26 депутатов.

Группа депутатов Европейского парламента в письме призвала Брюссель заморозить все финансирование для Венгрии из-за дальнейшего ограничения свобод, подрыва демократии и несоблюдения законодательства и ценностей Европейского Союза.

Об этом сообщает LRT. Отмечается, что из-за конфликтов Венгрии под руководством Виктора Орбана с ЕС уже были заморожены миллиарды евро. Основаниями стало обращение с просителями убежища и подозрения в коррупции.

В вышеупомянутом письме депутаты отметили, что Венгрия не только не стремится к улучшениям – наблюдается "дальнейшая тревожная регрессия". В частности, авторы вспомнили о недавнем законе о запрете ЛГБТК-реформ в Будапеште и реформах, направленных на подрыв независимости судов.

Видео дня

"Продолжать финансировать коррумпированный режим, который открыто подрывает европейские ценности, – неприемлемо. Поэтому мы призываем немедленно прекратить любое финансирование Венгрии, используя все доступные правовые инструменты", – говорится в обращении парламентариев.

Отмечается, что письмо было инициировано фракцией Зеленых. Однако подписи под ним поставили и представители других фракций Европарламента, в частности правоцентристской Европейской народной партии, центристской партии "Обновим Европу", а также – социал-демократической СДП. Всего письмо подписали 26 депутатов.

Венгрия – другие новости

Несколько дней назад стало известно, что Национальная ассамблея Венгрии поддержала предложение вице-премьера страны о выходе из Международного уголовного суда (МУС).

Кроме того, недавно Венгрия объявила о разоблачении якобы украинских "шпионов". Там заявили о деятельности, направленной на дискредитацию Венгрии на международной арене и имеющей целью давление на венгерское правительство для изменения политики в отношении Украины.

Примечательно, что один из арестованных "шпионов" на самом деле оказался представителем ближайшего окружения премьер-министра Виктора Орбана, и они годами вели бизнес вместе. Оппозиционер Петер Магьяр считает, что история с разоблачением "украинских шпионов" может быть частью "разборок внутри мафии Фидес".

Вас также могут заинтересовать новости: