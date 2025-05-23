На заводе возник пожар.

Сегодня ночью дроны атаковали город Елец в Липецкой области России, под удар попал завод "Энергия", который производит батарейки и аккумуляторы, в том числе и для БПЛА.

Местные жители сообщают, что слышали более 10 взрывов в небе, и подтверждают несколько "прилетов" беспилотников по заводу.

Губернатор Липецкой области сообщил, что налёт дронов продолжается, обломки БПЛА упали в промышленной зоне завода, возник пожар. С предприятия пришлось эвакуировать всех сотрудников, несколько работников пострадали.

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Позже стало известно, что обломки дрона попали в многоэтажку, повреждены 20 квартир.

Также российские власти сообщают, что из-за атаки в Ельце возможно временное ограничение работы мобильного интернета "для повышения эффективности защиты от БПЛА".

Атакованный завод "Энергия" - крупное российское предприятие, специализирующееся на производстве химических источников тока. Завод производит аккумуляторы в том числе для БПЛА, а также батареи для авиации и флота.

Атаки на Россию

В последние месяцы территория России все чаще подвергается масштабным ударам беспилотников. Российские города регулярно сообщают об атаках дронов. Самые интенсивные удары приходятся на нефтебазы, военные объекты, аэродромы и предприятия оборонной промышленности.

В частности, в ночь на 21 мая украинские дроны атаковали Болховский завод полупроводниковых приборов в Орловской области РФ.

Это предприятие производит микросхемы, полупроводники и является важным звеном российского военно-промышленного комплекса. Продукция завода используется в системах связи, управления, РЭБ и тренажерах для танков и ракетных комплексов а также в производстве "Искандеров" и "Кинжалов".

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