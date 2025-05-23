Часть мировых запасов золота и других драгоценных металлов поступает из ядра.

Первый в своем роде анализ гавайских вулканических пород показал, что из ядра Земли вытекает золото и другие драгоценные металлы на поверхность, пишет издание Independent.

Отмечается, что более 99,99% земных месторождений золота и драгоценных металлов, таких как рутений, заперты в металлическом ядре Земли под 3000 км твердой породы, вне досягаемости человечества.

В материале сообщается, что драгоценные металлы были заблокированы в ядре, когда планета сформировалась 4,5 миллиарда лет назад. Исследование показало, что вулканические базальтовые породы с Гавайев имели гораздо более высокую концентрацию драгоценных металлов, чем мантия.

"Наши данные подтверждают, что материал из ядра, включая золото и другие драгоценные металлы, просачивается в мантию выше. Когда появились первые результаты, мы поняли, что буквально нашли золото!", - цитирует издание соавтора исследования Нильса Месслинга из Геттингенского университета.

Результаты исследования показывают, что ядро Земли не такое изолированное, как считалось ранее. Когда-то оно считалось недоступным, но материал из ядра выбрасывается на поверхность во время извержений вулканов и может быть изучен в будущем из-за таких утечек.

Новый анализ показывает, что несколько сотен квадриллионов метрических тонн перегретого материала с границы ядра и мантии поднимаются на поверхность Земли, образуя океанические острова, такие как Гавайи.

Это также означает, что по крайней мере часть мировых запасов золота и других драгоценных металлов поступает из ядра.

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Ученые предупреждают, что таяние ледяных щитов Гренландии и Антарктиды уже сегодня меняет вращение планеты.

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