По словам актрисы, он является для нее примером.

Известная актриса Римма Зюбина назвала имя коллеги, который отказался от успешной карьеры в РФ и поддержал украинцев.

По ее словам, им стал актер Алексей Горбунов. Именно он после 2014 года разорвал все связи со страной-агрессором и отказался работать в российских проектах, хотя и был там достаточно популярным. Этот поступок мужчины поразил Римму.

"Алексей Горбунов для меня пример. Здесь уже другое, что Алексей потом оказался без работы вообще в Украине. Но это позиция. Сниматься у Михалкова, сниматься в топовых российских картинах и в 2014 бросить все", - отметила Зюбина в интервью Евгению Климакину.

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Актриса также добавила, что и для нее война началась именно с аннексии Крыма в 2014 году. Тогда все известные люди должны были выбрать свою позицию и четко следовать собственным убеждениям.

Что известно об Алексее Горбунове

Алексей родился в Киеве. 1984 году окончил Киевский институт театрального искусства им. Карпенко-Карого. Позже он начал играть в кино и театре. Среди его известных киноработ есть "Бюро легенд", "Дикое поле", "Ставка на любовь", "Трубач", "Последний наемник" и многие другие. Горбунов также активно снимался в РФ, однако после 2014 года отказался от всех контрактов с россиянами и отметил, что не изменит свое решение до конца войны.

Напомним, ранее актер Алексей Горбунов высказался о российских коллегах.

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