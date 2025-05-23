Болтон отметил, что для правителя РФ Путина начинать военные действия против НАТО было бы очень рискованным шагом.

Бывший советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон считает возможным нападение России на страны НАТО. Однако такой сценарий маловероятен, если только Путин не будет считать, что Трамп не ответит на такой шаг военной силой.

"Я не считаю, что у России достаточно обычной военной силы, чтобы рискнуть конфликтом с НАТО, несмотря на недостатки НАТО", – сказал он в интервью LIGA.net.

По мнению Болтона, сейчас очень важным является Сувалкский коридор, поскольку "калининградский эксклав" – это по сути большая военная база РФ в Балтийском регионе. И Москва хотела бы иметь к этой базе сухопутный доступ, как во времена СССР.

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Болтон отметил, что для правителя РФ Путина начинать военные действия против НАТО было бы очень рискованным шагом.

"Страны Балтии и Польша сейчас значительно превышают 2% взнос по обязательствам. Поэтому даже Трамп, который заявлял: "Я не собираюсь защищать членов НАТО, которые тратят менее 2% на оборону", – видит, что все они тратят больше, значительно больше. А в случае Польши более 3%. Формально США должны отреагировать", – добавил бывший советник американского президента.

Если же США решат не отвечать на агрессию Путина против стран НАТО, это может привести к ужасным последствиям и де-факто будет означать конец для Альянса. В этом случае будет отменено положение пятой статьи о том, что нападение на одного члена НАТО приравнивается к нападению на всех.

"Я считаю, что это было бы трагедией не только для страны, подвергшейся агрессии, но и для всего западного мира. Это продемонстрировало бы, что цель Советского Союза со времен холодной войны расколоть Западный альянс наконец-то осуществилась", – констатировал Джон Болтон.

Угроза для НАТО со стороны России

На днях издание NYT опубликовало материал, в котором заявило, что после войны против Украины Россия может перебросить войска к границам НАТО. РФ строит базы и укрытия, и такая деятельность напоминает подготовку к передислокации значительных сил.

Ранее глава российской Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин даже заявил, что в случае противостояния между Россией и НАТО первыми пострадают страны Балтии и Польша. Эти государства он обвинил в "особой агрессивности" и "бряцании оружием".

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