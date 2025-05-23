Синоптики прогнозируют усложнение погоды.

Сегодня погода в Украине будет преимущественно теплой и сухой, но в ряде областей пройдут грозы с градом, а также усилится ветер. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Из-за непогоды синоптики объявили предупреждение об опасных и стихийных явлениях.

"23 мая в большинстве западных, Винницкой и Житомирской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в прогнозе.

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Из-за непогоды в указанных областях объявлен І уровень опасности, желтый.

23 мая погоду западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областей будет определять активный атмосферный фронт, который обусловит умеренные кратковременные дожди, днем грозы, местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с. Остальная территория, по данным Укргидрометцентра, будет находиться в поле высокого атмосферного давления, благодаря чему ожидается погода без осадков. На большинство территории будет поступать теплый воздух с юга.

Днем ожидается переменная облачность. Ветер юго-восточный, в западных областях с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Столбики термометров покажут комфортные +20°...+25°, в юго-восточной части воздух прогреется вплоть до +28°, а на крайнем западе страны похолодает до +13°...+18°.

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