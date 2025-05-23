Он пока не комментировал решение суда.

Скандальный продюсер-путинист Юрий Бардаш, который ранее получил подозрение от СБУ, теперь имеет приговор в Украине - до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества в пользу государства за публичную пропаганду войны России против Украины.

Такое решение на днях принял Винницкий городской суд в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109, ч. 1, 2 ст. 110, ст. 436, ч. 1, 3 ст. 436-2 УК Украины.

"Судом установлено, что обвиняемый - продюсер музыкальных проектов, певец и хореограф, который длительное время проживал и получал доход от этой деятельности в Украине, осознавая, что он может влиять на мнение людей в украинском и российском обществе, выражал украинофобские нарративы и негативное отношение к украинскому народу, поддерживал российскую агрессию против Украины", - говорится в документе на официальном сайте Винницкого городского суда.

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Также указано, что во время интервью Бардаш призывал к насильственному свержению конституционного строя Украины. А в своих соцсетях часто публиковал материалы и проводил прямые трансляции, которые оправдывали агрессию РФ против Украины и разжигали национальную и религиозную вражду.

К слову, обвиняемый, который был осведомлен о наличии обвинительного акта, на судебные заседания не являлся. Поэтому он получил приговор заочно и пока не отреагировал на него публично.

Что известно о Юрии Бардаше

Ранее Юрий был успешным украинским продюсером. Он работал с такими группами, как "Грибы", Quest Pistols и "Нервы". Но позже Бардаш уехал из страны и заявил о своем желании, чтобы Россия оккупировала всю Украину. Затем предатель выдал бред, что в Украину вернется, если Киев будет российским и что он хочет получить паспорт РФ.

Напомним, ранее украинский певец Миша Крупин ответил, что бы сказал предателю Бардашу при встрече.

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