Погода погрешится и по территории Львовской области.

Во Львове сегодня, 23 мая, ожидается непростая погода с осадками и сильным ветром. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Из-за непогоды синоптики объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях.

"По городу Львову днем 23 мая порывы северо-западного ветра 15 - 20 м/с, гроза", - говорится в прогнозе.

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Также во Львовской области сегодня днем местами порывы северо-западного ветра 15 - 20 м/с и град.

Из-за этого на Львовщине объявлен І уровень опасности, желтый.

23 мая погоду на Львовщине будет определять прохождение атмосферного фронта с запада.

По Львовской области ожидается облачная погода, временами будет идти дождь. Кое-где грозы, днем град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7 - 12 м/с, днем местами порывы 15 - 20 м/с. Температура днем +10°...+15°.

Во Львове сегодня также будет облачно. Временами ожидается дождь, днем гроза. Скорость ветра 7 - 12 м/с, днем порывы будут достигать 15 - 20 м/с. Столбики термометров покажут +11°...+13°.

В эти сутки, в связи с ожидаемыми осадками, на реках бассейна Днестра будут наблюдаться колебания уровней воды с преимуществом подъема. На реках бассейнов Сяна, Западного Буга и в верховьях Стыри будет преобладать спад уровней воды.

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