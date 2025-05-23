Запомните, что нужно сделать с увядшим гиацинтом, чтобы в следующем году он цвел не менее пышно.

К концу весны прекрасные гиацинты начинают увядать. В этот период цветоводу важно не оставлять растение без присмотра. Луковичные цветы очень деликатные и могут не дожить до следующего года.

Мы назвали пять шагов, которые обязательно нужно сделать с цветком после окончания цветения. Эти правила касаются как садовых, так и комнатных растений.

Что делать с гиацинтом после цветения в домашних условиях и на клумбе

Когда цветы желтеют и засыхают, начинается подготовка к следующему году. Придется немного потрудиться, зато в следующем году гиацинт красиво зацветет.

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Вот что обязательно нужно сделать:

Обрежьте цветок . Как можно быстрее удалите увядший цветонос острым секатором на высоте 5 см от земли. Если хотите получить семена, стоит наоборот дать им засохнуть. Продолжайте полив . Поливайте растение раз в неделю, пока листья остаются зелеными, то есть на протяжении примерно месяца. За это время зелень накопит питательные вещества и "перегонит" в луковицу. Оставьте листья . Дождитесь естественного увядания, и только после этого обрежьте. Если сделать это сразу, то в корне не хватит микроэлементов для зимовки. Удобрите кусты . Подкормка - важная часть того, что делать с гиацинтом после цветения. Особенно если почва на участке бедная. Под кусты рекомендуется внести нитроаммофоску или калия монофосфат - по 20 г препарата на 10 л воды. Выкопайте луковицу . Когда наземная часть полностью зачахнет, корень нужно аккуратно выкопать.

Таким образом уход за растением растягивается примерно до начала июля. Если всё сделать правильно, то следующей весной цветок распустится снова.

Как сохранить отцветший гиацинт

Отдельное внимание стоит уделить хранению луковиц. После выкапывания протрите их от остатков земли и лишних чешуек. Затем выложите в картонную коробку в один слой и оставьте обсохнуть в проветриваемом и теплом помещении.

После просушки материал перекладывают в более прохладное и сухое место, где хранят до середины осени. Примерно в сентябре-октябре луковицы снова сажают в горшок или на клумбу. Они должны перезимовать в земле, чтобы зацвести весной.

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