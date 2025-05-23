JJ также призвал изменить систему голосования.

Победитель "Евровидения-2025" - австрийский певец JJ призвал дисквалифицировать Израиль с международного песенного конкурса в следующем году.

Артист подчеркнул, что не понимает, почему до сих пор представители этой страны участвуют в шоу.

"Очень обидно видеть, что Израиль до сих пор участвует в конкурсе. Я бы хотел, чтобы "Евровидение" в следующем году состоялось в Вене без Израиля. Но мяч на стороне Европейского вещательного союза. Мы, артисты, можем только высказываться по этому вопросу", - сказал певец в интервью изданию El Pais.

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JJ также высказался относительно телеголосования, которое, по его мнению, принесло слишком большое количество баллов Израилю. Певец подчеркнул, что нужны изменения в системе голосования.

"Нужна большая прозрачность относительно телеголосования. В этом году все было очень странно", - добавил он.

К слову, австрийский исполнитель получил суммарно 436 баллов от жюри и зрителей, что позволило ему занять первое место на "Евровидении-2025" с песней "Wasted Love". Второй стала представительница Израиля - Юваль Рафаэль с песней "New Day Will Rise". Ей отдали суммарно 357 баллами: из них 297 от зрителей и 60 от жюри.

Третьим стал певец Tommy Cash с композицией "Espresso Macchiato" - у него 356 баллов. Группа Ziferblat, которая представляла Украину, заняла девятое место и получила суммарно 218 баллов.

Напомним, ранее представители двух стран на "Евровидении-2025" просят дисквалифицировать Украину и Израиль.

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