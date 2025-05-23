Военный отметил, что у корпуса должна появиться возможность применения дипстрайков.

Полк беспилотных систем, как и зенитно-ракетные полки, и полк инженерного обеспечения и другие подразделения корпусного набора будут входить в 3-й армейский корпус для того, чтобы наращивать потенциал на отдельных участках фронта, или стабилизировать линию боевого соприкосновения.

Об этом рассказал в интервью Укринформу Олег Романов, заместитель командира полка беспилотных систем 3-го армейского корпуса.

Он пояснил, что за счет новой системы ответственность за целую полосу в пределах 100-150 км будет нести один командир именно из управления армейского корпуса, а не как раньше, когда приезжало руководство из оперативно-тактической группировки, которое не до конца разбиралось в морально-психологическом состоянии бойцов, на реальной тактической картине.

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"Таким образом мы берем ответственность не только за 3-ю отдельную штурмовую бригаду, но и также за бригады, которые стоят рядом. Будем масштабировать свой опыт, начиная от партизанских отрядов командира корпуса Белецкого и заканчивая уже сейчас Третьей отдельной штурмовой бригадой. Далее это будет корпус, то есть это, можно говорить, своя армия, которая служит Украине", - рассказал военный.

То есть, по словам Романова, решения будут эффективнее и быстрее приниматься, а также будут иметь более четкое определение ответственности, без так называемого "перевода стрелок".

Относительно того, какие именно виды беспилотных систем входят в состав полка, военный рассказал, что это все комплексы, которые есть. В том числе и мультироторные дроны Mavic, Autel, а также разведывательные самолеты оперативного уровня, Shark, FlyEye.

"По ударным дронам - это также задача с галочкой, это выход на оперативный уровень в глубину 60-120 км. То есть у корпуса должна появиться возможность применения своих дипстрайков (ударов в тыл врага, - ред.), потому что до того мы, понимая, где находится управление вражеских войск, не имели возможности сами принимать решения по поражению их пунктов управления. Теперь такие возможности у нас будут", - констатировал военный.

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