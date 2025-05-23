Дроны атаковали 'жирную цель' под Липецком: в ЦПД раскрыли, что изготавливал завод 'Энергия'

В частности, продукция этого завода используется для производства "Кинжалов" и "Искандеров".

Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны подтвердил поражение завода "Энергия" в городе Елец Липецкой области РФ.

Как отметил глава ЦПД Андрей Коваленко, атакован "важный завод" российского ВПК. Этот завод производит:

аккумуляторы и батареи: для беспилотных летательных аппаратов, авиации, морского флота, радиотехники;

литий-ионные и ртутно-цинковые элементы, используемые в системах связи, управления, радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и тренажерах для танков и ракетных комплексов;

электрохимические конденсаторы: применяются для нужд Министерства обороны РФ;

светооптические энергетические установки: обеспечивают автономное энергоснабжение без прокладки линий электропередач.

"Энергия" является поставщиком Министерства обороны РФ, а также сотрудничает с другими государственными структурами, такими как Роскосмос, МВД, ФСБ, МЧС и Газпром. Продукция завода используется в системах связи, управления, РЭБ, БПЛА, а также в производстве ракет "Искандер" и "Кинжал", - отметил Коваленко.

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Завод находится под санкциями ЕС, США, Японии и других стран из-за его значения для российского военно-промышленного комплекса. Впрочем, он продолжал работать. Как отметил руководитель ЦПД, по состоянию на сейчас, после атаки завод приостанавливает работу.

Атака на завод "Энергия"

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью дроны атаковали город Елец в Липецкой области России, под удар попал завод "Энергия", который производит батарейки и аккумуляторы, в том числе и для БПЛА.

Местные власти утверждают, что обломки БПЛА упали в промышленной зоне завода, возник пожар. С предприятия пришлось эвакуировать всех сотрудников, несколько работников пострадали.

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