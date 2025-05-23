Одним из таких устройств был "Панджандрум" – по сути, колесо со взрывчаткой внутри.

Вторая мировая война унесла жизни миллионов гражданских и солдат. Тогда стороны пытались получить преимущество, что привело к появлению ряда интересных изобретений.

Воюющие страны тратили огромные ресурсы на разработку разнообразных технологий. Именно в тот период появились реактивные двигатели и радары, которые являются неотъемлемой частью авиации и обороны. Но не все новинки были удачными. О топе худших изобретений пишет Slash Gear.

Линия Мажино

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Франция ожидала вторжения со стороны Германии и построила сплошную линию обороны в виде линии Мажино. Непрерывная линия обороны простиралась на 450 километров и стоила эта "стена" 9 миллиардов долларов в пересчете на нынешний курс.

Но линия Мажино имела огромный недостаток. Французы предполагали, что немцы не вторгнутся через Бельгию, которая была нейтральной в войне, ведь этого не произошло во время Первой мировой войны. В пользу этого предположения играло и то, что для реализации таких планов немцам пришлось бы пройти через густые леса Арденн. Но войска Гитлера все же решились на вторжение через Бельгию и все обернулось оккупацией Франции.

Взрывные крысы

Британское Управление специальных операций (SOE) было известно тем, что создавало нетрадиционное оружие. Взрывчатку клали в бутылки из-под вина Кьянти и даже уголь. Одним из таких изобретений стали и взрывные крысы – мертвые грызуны со взрывчаткой внутри.

Но когда партию такого оружия отправили в Германию, немцы перехватили груз, и крысы так и не смогли взорвать ничего, кроме своего прикрытия. Однако определенный успех этот проект таки имел – гитлеровцы испугались и проводили многочисленные охоты на других взрывных крыс, которые могли попасть в Германию.

Панджандрум

После вступления в войну Америки и неудачного вторжения в Великобританию Германия была отброшена на задворки. На поздних этапах войны тактика Германии стала преимущественно оборонительной, и важной частью ее стратегии стал Атлантический вал – линия обороны из бункеров и укреплений вдоль побережья Атлантического океана.

"Немецкая оборона длиной 2 000 миль (3200 км) состояла из разнообразного военного оборудования, чтобы ограничить проникновение танков и солдат на территорию Европы, контролируемую Германией. Союзники знали о мощной обороне и разработали многочисленные технологии и оборудование, которые пригодились бы в День "Д". Одним из таких устройств был "Панджандрум" – беспилотное колесо со взрывчаткой внутри, приводимое в движение ракетой. Идея заключалась в том, чтобы развернуть шквал "Панджандрумов" в направлении Атлантического вала и нанести урон, не подвергая риску солдат", – говорится в материале.

Но во время испытаний изобретение показало себя плохо – оно часто отклонялось от прямой линии, а ракеты не раз выходили из строя или падали. В День "Д" это колесо так и не попало на поле боя.

Krummlauf

Krummlauf – это немецкое приспособление для винтовки MP-44, имевшее форму изогнутого ствола. Предполагалось, что изогнутый ствол мог бы позволить солдатам оставаться в безопасности за укрытием и вести огонь прямо из окопов. Но все пошло не по плану.

Пули рикошетили и разлетались на куски после удара об изогнутый ствол ружья. В конце концов, крепление делало винтовку очень неточной и неудобной для использования.

Windkanone

На последних этапах Второй мировой войны немцы подвергались сильным атакам со стороны союзников, которые, в частности, бомбили заводы и транспортные центры. Тогда гитлеровцы начали применять ракеты V-1 и V-2. Они были эффективными, но тратили гораздо больше ресурсов, чем могли нанести ущерб.

Тогда и появился Windkanone. Это оружие использовало поток воздуха, чтобы сбивать самолеты.

"Windkanone имел длинную трубу, изогнутую вверху, через которую выпускался высокоскоростной сжатый воздух, полученный путем поджигания водорода и кислорода. Ранние испытания показали, что оно может наносить ущерб статичным объектам, таким как дерево, с расстояния около 650 футов (около 200 метров), однако повреждение быстро движущихся самолетов было слишком сложной задачей. Оружие потерпело неудачу во время своего единственного применения на мосту через Эльбу", – резюмирует Slash Gear.

Сколько хранится межконтинентальная баллистическая ракета

Ранее мы рассказывали, что межконтинентальные баллистические ракеты имеют свой срок службы. В таких ракетах используется твердое топливо. Считалось, что оно может оставаться стабильным до 160 лет – при нормальных условиях хранения.

Но исследователи установили, что с годами твердое топливо претерпевает структурные изменения и становится значительно более хрупким. Поэтому его деградация может происходить всего за 30 лет. Это, кстати, может объяснять многочисленные неудачи во время тестовых запусков таких ракет.

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