Кроме Сената, документ должен пройти голосование и в Палате представителей, а там республиканские лидеры тесно сотрудничают с Белым домом.

Представители Республиканской партии в Сенате Соединенных Штатов Америки предупредили Россию о готовности ввести жесткие санкции, если правитель РФ Путин откажется от участия в переговорах о прекращении огня в Украине или нарушит возможное соглашение.

Об этом пишет Bloomberg. Закон имеет поддержку более 80 сенаторов, и принять его могут быстро. Примечательно, что администрация Трампа сопротивляется новым санкциям, утверждая, что ограничения могут оттолкнуть Россию от переговоров.

"Если Россия не желает заниматься серьезной дипломатией, Сенат будет работать с администрацией Трампа над рассмотрением дополнительных санкций, чтобы заставить Путина начать переговоры", – подчеркнул лидер республиканцев в Сенате Джон Тьюн.

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В то же время один из авторов законопроекта о будущих санкциях, республиканец Линдси Грэм заявил, что хочет действовать быстро. Он добавил, что сейчас все зависит от действий РФ:

"Мы ждем, что Россия сделает на следующей неделе. Если удастся достичь прекращения огня и переговоров, это будет замечательно. Если мы сможем добиться прекращения огня и переговоров – замечательно. Мы будем ждать. Но если Путин продолжит играть в игры, мы будем действовать".

Предложенный законопроект предусматривает введение 500% пошлин на импорт из стран, которые покупают российскую нефть, нефтепродукты, природный газ или уран. Кроме того, гражданам США могут запретить покупать российский суверенный долг.

Но этот документ также должен быть принят Палатой представителей, где республиканское руководство действует в полном согласии с Белым домом. Если Белый дом откажется поддержать законопроект о санкциях, его сторонникам в Палате, вероятно, придется обойти руководство и принудить к голосованию – сложная и изнурительная процедура.

В то же время посол США в НАТО Мэтью Уитакер верит, что законодатели и Белый дом будут работать над этим вопросом вместе.

"Я вполне ожидаю, что они будут работать рука об руку и, надеюсь, в конце концов будут способствовать мирному процессу", – сказал он.

Санкции против России: последние новости

Reuters сообщает, что Украина будет просить Европейский Союз усиливать санкции против РФ. Агентство писало, что предложения могут включать арест российских активов и введение санкций против некоторых покупателей российской нефти.

Стоит отметить, что на днях ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России. Ограничения касаются, в частности, теневого флота страны-агрессора.

Кроме того, жесткие санкции против РФ ввела и Великобритания. Их направили против российских ракет и теневого флота.

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