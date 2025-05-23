На одном из участков произошел провал земной породы, из-за чего не все поезда могут доехать до конечных станций.

"Укрзализныця" предупредила об изменении в маршрутах ряда популярных поездов на 23 мая.

Как сообщает пресс-служба перевозчика, из-за провала земной породы и просадки пути временно перекрыто движение на участке Ясиня-Вороненко. Железнодорожники уже приступают к ремонтным работам. Однако не все поезда смогут доехать до конечной станции.

"Нам нужно время для полноценного ремонта участка, поэтому все поезда раховского направления изменят свою конечную станцию", – говорилось в сообщении.

Видео дня

Как будут курсировать поезда 23 мая:

Поезд №233 Киев – Рахов будет ехать до станции Яремче (прибытие в 5:21).

будет ехать до станции Яремче (прибытие в 5:21). Поезд №144 Рахов – Чернигов отправится в 12:24 из Яремче.

отправится в 12:24 из Яремче. Поезд №55 Киев – Рахов будет курсировать только до станции Микуличин (время прибытия в 6:48). Обратный рейс в столицу будет ехать с этой же станции в 18:48.

будет курсировать только до станции Микуличин (время прибытия в 6:48). Обратный рейс в столицу будет ехать с этой же станции в 18:48. Поезд №95 Киев – Рахов будет следовать до станции Вороненко, прибытие в 8:45. Обратный рейс в Киев – со станции Вороненко в 21:08.

будет следовать до станции Вороненко, прибытие в 8:45. Обратный рейс в Киев – со станции Вороненко в 21:08. Поезд №107 Киев – Рахов также будет курсировать только до станции Вороненко (прибытие в 9:46). Обратный рейс в Киев – в 13:50.

также будет курсировать только до станции Вороненко (прибытие в 9:46). Обратный рейс в Киев – в 13:50. Поезд №5 Запорожье – Ясиня будет следовать до станции Ворохта и прибудет туда в 10:04. Обратный рейс в Запорожье запланирован из Ворохты на 13:03.

будет следовать до станции Ворохта и прибудет туда в 10:04. Обратный рейс в Запорожье запланирован из Ворохты на 13:03. Поезд №25 Одесса – Ясиня будет курсировать до станции Ворохта (прибытие в 11:35). В Одессу поезд отправится с этой же станции в 15:35.

будет курсировать до станции Ворохта (прибытие в 11:35). В Одессу поезд отправится с этой же станции в 15:35. Поезд №357 Киев – Ясиня будет следовать до станции Микуличин и прибудет туда в 11:58. Обратно в Киев рейс будет отправляться из Микуличина в 15:27.

будет следовать до станции Микуличин и прибудет туда в 11:58. Обратно в Киев рейс будет отправляться из Микуличина в 15:27. Поезд №1 Харьков – Ворохта будет курсировать только до станции Яремче (прибытие в 12:55); обратный рейс в Харьков будет отправляться из Яремче в 17:12.

будет курсировать только до станции Яремче (прибытие в 12:55); обратный рейс в Харьков будет отправляться из Яремче в 17:12. Поезд №143 Сумы – Рахов будет ехать только до станции Ворохта с прибытием в 16:28.

будет ехать только до станции Ворохта с прибытием в 16:28. Поезд №234 Рахов – Киев будет отправляться из Ворохты в 22:36.

В то же время пригородный поезд №6441/6442 Коломыя – Деловое будет курсировать только до Делятина.

"Для пассажиров всех поездов дальнего следования Укрзализныця организует автобусные трансферы в обоих направлениях с конечных станций временно сокращенных маршрутов", – добавляют в "Укрзализныце".

"Укрзализныця": другие новости

Курсирование регионального поезда Черновцы – Львов – Черновцы продолжится в июне. Они будут ездить с 6 по 9, с 14 по 16, 22 и 23, с 27 по 30 июня. На маршруте, как и раньше, будет курсировать современный дизель-поезд ДПКр-3.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" назначает дополнительные поезда из Киева в Днепр. Из Киева он будет отправляться 16, 18, 25 мая и 1 июня (отправление в 13:25, прибытие в Днепр в 20:36). Из Днепра поезд будет курсировать 16, 18, 25 мая и 1 июня (отправление в 08:15, прибытие в Киев в 16:17).

Вас также могут заинтересовать новости: