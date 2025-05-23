Кроме того, газета отметила, что российская спецслужба могла отслеживать перемещение помощи, взломав камеры на дорогах.

Подразделение российского Главного разведывательного управления (ГРУ) получило доступ к камерам видеонаблюдения на границе Украины, чтобы шпионить и препятствовать поступлению иностранной помощи в страну. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на британскую разведку.

В своей консультативной записке Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) призвал частные компании, участвующие в оказании помощи, "принять немедленные меры для самозащиты".

"Кроме нападений на логистические предприятия, участники подразделения 26165, вероятно, использовали доступ к частным камерам в ключевых местах, таких как пограничные переходы, военные объекты и железнодорожные станции, для отслеживания перемещения материалов в Украину", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, россияне также могли получить доступ к дорожным камерам. По данным издания, около 10 000 камер было установлено вблизи "военных объектов и железнодорожных станций для отслеживания перемещения материалов в Украину", из которых 80% были расположены в Украине и 10% в Румынии.

Утверждается, что 4% камер, на которые была направлена атака, были в Польше, 2,8% в Венгрии и 1,7% в Словакии. Расположение остальных камер, на которые была направлена атака, не было предоставлено.

Что говорят в ГПСУ

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии "Суспільному" сказал, что украинские информационные системы, к которым подключены системы видеонаблюдения на границе, не были взломаны. Также в ГПСУ не поступало информации от пограничников сопредельных стран о взломе камер на пограничных переходах.

"Такой информации нам не поступало от пограничников сопредельных стран, чтобы они имели какое-то влияние на их информационные системы, в том числе те, к которым подключены системы видеонаблюдения", - сказал Демченко.

Он добавил, что ГПСУ, которая также имеет систему видеонаблюдения на границе, тоже не зафиксировала взлома систем. Это касается и зеленого участка границы, и пунктов пропуска.

Сейчас происходит постоянная коммуникация на уровне даже пограничных подразделений Украины с пограничными подразделениями на местах сопредельных стран.

"Если нам удастся получить от них какое-то подтверждение, что действительно было какое-то влияние, то мы обязательно делимся информацией для того, чтобы учесть это в своей служебной деятельности относительно защиты наших информационных систем. При необходимости, мы можем также предоставить всю необходимую помощь, если таковая будет предложена на получение от сопредельных стран", - сказал Демченко.

Помощь для Украины - последние новости

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что администрация президента США Дональда Трампа пока не планирует выделять новые пакеты военной помощи Украине в дополнение к тому оружию, которое поставляется в рамках уже принятых программ. Он подчеркнул, что Вашингтон не прекратил поставки оружия.

Рубио отметил, что США сотрудничают с партнерами по НАТО, чтобы обеспечить Украину дополнительными батареями противоракетной обороны Patriot. По его словам, Вашингтон не имеет свободных комплексов для передачи Украине.

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