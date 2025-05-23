Творог может помочь в похудении, а также нормализации уровня сахара в крови.

Творог сейчас в моде, и различные эксперты и кулинары рекомендуют добавлять его во всевозможные блюда – от выпечки до соусов и даже мороженого. Но так ли он полезен с точки зрения питательных веществ и стоит ли есть его ежедневно? Портал EatingWell собрал мнения диетологов и результаты исследований, чтобы ответить на этот вопрос.

Высокое содержание белка

Одним из самых важных питательных свойств творога является содержание белка. В одной порции содержится почти 24 грамма. Исследования показывают, что белок не только помогает сохранить мышечную массу, но и помогает сбросить вес и поддерживать его.

Поддерживает здоровье костей

Творог содержит важные питательные вещества, такие как кальций и фосфор, которые играют решающую роль в здоровье костей. Помимо того, что кальций является самым распространенным минералом в организме, он также необходим для обеспечения структуры костей и зубов. Фосфор обеспечивает поддержку здоровья костей и зубов, и также играет роль в выработке энергии и химических процессах в организме.

Видео дня

Метаанализ, изучающий пользу сыра для здоровья, включая творог, выявил снижение риска переломов у людей, которые регулярно включали сыр в свой рацион. Результаты показали снижение риска перелома шейки бедра на 14% при каждом увеличении ежедневного потребления сыра на 30 граммов.

Может поддерживать уровень сахара в крови

Исследования подтверждают, что белок не только замедляет скорость опорожнения желудка, и также активирует гормоны инкретины, которые влияют на инсулин и помогают регулировать уровень сахара в крови.

Может улучшить здоровье кишечника

Исследования показывают, что пробиотики семейства Lactobacillus, которые содержатся в молочных продуктах, особенно важны для микробиома кишечника. Эти полезные кишечные бактерии помогают поддерживать барьер нашего кишечника и поддерживать наши иммунные реакции.

Питательная ценность творога может значительно различаться в зависимости от бренда и сорта. Важно выбрать тот, который лучше всего подходит для ваших личных потребностей в области здоровья. Учитывая это, всегда лучше выбирать бренд, который не содержит добавленных сахаров или сиропов. Вы также можете добавлять творог в овощные и фруктовые салаты, использовать как намазку на тост и как ингредиент для смузи – вместо протеина.

Ранее диетолог назвала альтернативу творогу - с такой же пользой, но гораздо более привлекательную в плане вкуса - сыр рикотта.

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