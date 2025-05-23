Ученые выдвинули новую теорию, которая может изменить представление человечества о том, как устроена гравитация.

Люди могли долгие годы неправильно понимать то, как устроена гравитация. Ученые сделали несколько смелых заявлений об устоявшемся понимании квантовой физики, пишет Futurism.

В своем исследовании ученые выдвинули теорию, которая говорит о том, что квантовая механика и общая теория относительности прекрасно описывают Вселенную, но математически несовместимы друг с другом. Чтобы исправить это, исследователи предложили отбросить почти все, что мы знаем о гравитации.

Отмечается, что квантовая теория поля является чрезвычайно точной теоретической концепцией, но физик-теоретик Дэвид Тонг считает, что она не учитывает классическую гравитацию, которая известна как изгиб пространства-времени. Вместо этого унифицированная гравитация предполагает, что гравитация управляется четырьмя связанными компонентами, которые прекрасно взаимодействуют друг с другом, что позволяет общей теории относительности согласовываться с квантовой механикой, не ускользая в другие измерения.

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"Главные преимущества или отличия по сравнению со многими другими теориями квантовой гравитации заключаются в том, что нашей теории не нужны дополнительные измерения, которые пока не имеют прямой экспериментальной поддержки", - сказал соавтор исследования Юкка Тулкки в интервью Live Science.

В издании добавили, что расхождение между физическими теориями и теорией гравитации имеет долгую историю. Чтобы обойти его, некоторые предполагают, что Вселенная может состоять из крошечных кусочков.

Журналисты отметили, что в дальнейшем ученым предстоит проделать большую работу, прежде чем узнать, принесет ли новая теория плоды. Тем не менее, это открывает перед физиками новую смелую тропу в долгом поиске объединения квантовой физики с теорией гравитации.

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