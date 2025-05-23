Около 20 украинских студентов уже оказались в сложном положении.

До 20 украинских студентов Гарварда могут потерять право на обучение из-за решения администрации президента США Дональда Трампа.

Как сообщило Суспільне, по словам студентов из Украины, о требованиях от Департамента внутренней безопасности они узнали из СМИ, а от администрации Гарварда никаких разъяснений пока не было.

Перед этим по желанию Трампа Гарвардский университет лишили права обучать иностранных студентов, сообщило Министерство внутренней безопасности США.

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Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм распорядилась прекратить действие сертификата Гарварда на право осуществлять программу студенческих обменов.

"Администрация Трампа считает Гарвард ответственным за разжигание насилия, антисемитизма и контакты с Коммунистической партией Китая", - сказала Ноэм.

Она добавила, что в целом для университетов "это привилегия, а не право - принимать иностранных студентов" и получать выгоду от более высокой платы за обучение.

Это означает, что в Гарварде больше не смогут учиться иностранные студенты. А те что уже там учатся будут вынуждены перейти в другой университет, потому что в противном случае потеряют право на пребывание в США.

Гарвард в своем заявлении назвал этот шаг Трампа незаконным.

"Мы в полной мере привержены сохранению способности Гарварда принимать международных студентов и ученых, которые происходят из более 140 стран и неизмеримо обогащают Университет - и эту страну", - подчеркивается в заявлении Гарварда.

В Гарварде сообщили, что в прошлом учебном году у них учились 7000 иностранных студентов - 27,2% от общего количества.

Трамп и Гарвард

В середине апреля министерство образования США объявило о замораживании грантов для Гарварда. Поводом для этого стал отказ университета выполнять требования министерства, среди которых был аудит "взглядов студентов и сотрудников".

В частности, от университета требовали разработать систему, которая позволит предотвратить прием иностранных студентов, "враждебно настроенных к американским ценностям" и институтам.

Университет отказался выполнить эти требования, после чего последовали угрозы Трампа лишить Гарвард специального налогового статуса и возможности принимать иностранных студентов.

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