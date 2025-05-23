В заявлении подчеркивается, что ни одна страна, которая поддерживает военную агрессию России, не сможет получить прибыль от восстановления Украины.

Страны "Большой семерки" осудили войну России против Украины и заявили, что продолжат изучать все возможные варианты давления, в том числе дальнейшее усиление санкций. Об этом говорится в совместном коммюнике стран G7.

"Мы подтверждаем, что, согласно нашим соответствующим правовым системам, суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться обездвиженными до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессию и не заплатит за ущерб, нанесенный Украине", - говорится в тексте.

Также в G7 постановили, что ни одна страна, которая поддерживает военную агрессию России, не сможет получить прибыль от масштабного восстановления Украины. об этом говорится в совместном коммюнике стран G7.

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"Мы согласны работать вместе с Украиной над тем, чтобы ни одна страна или организация, или организации из этих стран, которые финансировали или поставляли российскую военную машину, не имели права получать прибыль от восстановления Украины", - говорится в заявлении.

Кроме того, в G7 пообещали поддержку в восстановлении и реконструкции Украины и подчеркнули, что мобилизация частного сектора будет играть в этом важную роль.

В частности, страны "Большой семерки" обещают "помочь построить уверенность инвесторов, путем двухсторонних и многосторонних инициатив". Среди этих инициатив - попытка как можно скорее отменить "полный запрет" на предоставление в нашей стране страховых услуг международными компаниями.

"Мы продолжим координировать поддержку и способствовать раннему восстановлению и восстановлению Украины, в частности во время Конференции по восстановлению Украины, которая состоится 10-11 июля в Риме", - подытожили в G7.

Заявление G7

Ранее СМИ сообщали, что США якобы выступили против обещания дальнейшей поддержки Украины и фразы о противоправности войны, которую развязала Российская Федерация в заявлении "Большой семерки".

22 мая министр финансов Германии Ларс Клингбайль заявил, что Украина может рассчитывать на сильную солидарность и существенную поддержку со стороны стран G7.

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