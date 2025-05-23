Сегодняшний день очень важен для Украины - отмечается сразу два праздника, посвященных ВСУ.

23 мая - богатая украинскими обычаями дата, когда верующие могут молиться об исцелении. В мире чтят несколько экологических инициатив, а праздник сегодня в Украине приурочен нашим защитникам. Запреты дня в основном касаются конфликтов.

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Какой сегодня праздник в мире

23 мая является датой, когда родились такие известные исторические личности: король Франции Филипп I, ученый-натуралист Карл Линней, путешественник Жуль Дюмон-Дюрвиль, писатель Пер Лагерквист, физик Джон Бардин, автогонщик Рубес Баррикелло.

Неравнодушным к природе людям стоит знать, что за праздник сегодня отмечают экологические организации. Это Всемирный день миграции рыб и День черепахи - два события, посвященных водным обитателям. Рыбы и черепахи очень важны для экосистемы и человечество должно беречь их.

Какой сегодня праздник в Украине

Среди украинцев также есть немало прославленных людей, рожденных в эту дату, к примеру, первая леди Украинской Державы Александра Скоропадская и архитектор Элина Абакарова.

В нашей стране проводятся два армейских мероприятия. Первое - это День морской пехоты, очень важной части ВСУ. Во время полномасштабной войны морпехи есть на всех участках фронта.

Ещё одно - День Героев Украины. Эта памятная дата посвящена всем защитникам, которые сражались и сражаются за нашу свободу. Мы благодарим ветеранов и чтим память погибших защитников.

Какой сегодня праздник церковный

В современном календаре принято вспоминать епископа Леонтия Константинопольского, святую Ефросинию Полоцкую и преподобного Михаила Синадского.

Если вы считаете более правильным старый календарь, то можете помнить, какой сегодня церковный праздник отмечается. Это день чествования одного из 12 апостолов Симона Кананита и Киево-Братской иконы Божьей Матери.

Какой праздник 23 мая в народе

В народе наступает сегодня праздник называется Левон Огуречник, что считается удачным для посева огурцов. Наши предки верили, что до этого дня посадку овощей нужно закончить, иначе будет слишком поздно. Для семейного достатка рекомендуется убрать дом и выбросить старые вещи.

Верующие молятся святому Леонтию о лечении хронических болезней, удачи в огородных хлопотах, прощении грехов.

Что нельзя делать сегодня и какие есть приметы

По народным верованиям нельзя одалживать деньги, иначе вам их не вернут, а также делиться планами с окружающими. Неудачным праздник сегодня считается для конфликтов и выяснения отношений.

Наши далекие предки составили несколько примет об этой дате:

если похолодало, то будет неурожай овощей;

дует южный ветер - к потеплению;

муравьи ползают далеко от муравейника - к сухой погоде;

если пошел ливень, то осадки задержатся еще на неделю.

По прогнозу синоптиков погода 23 мая принесет Украине потепление, но в западных областях пройдут дожди с грозами.

Чей День ангела сегодня

По новому стилю именины празднуют обладатели имен Афанасий, Даниил, Леонтий, Михаил, Дарья, Ефросинья, Мария.

По старому календарю 23 мая - праздник именин у Василия, Кирилла, Лаврентия, Симона и Таисии.

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