Министр экономики Юлия Свириденко отмечает, что Украине для реализации соглашения нужны инвестиции в размере от 5 до 10 миллиардов долларов.

Украинская переговорная группа считает подписание соглашения о недрах между Украиной и США триумфом, учитывая первоначальные условия, впервые представленные в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности. Это предложение требовало, чтобы Украина предоставила США доступ к своим ресурсам на постоянной основе в качестве компенсации за завышенную оценку американской военной поддержки. США будут контролировать фонд, а его прибыль будет выводиться за пределы Украины. Все эти требования с тех пор были сняты.

Как пишет The Times, по словам украинской команды, секрет их успеха заключался в том, чтобы оставаться спокойными и собранными и сосредоточиться на практических вопросах, а не на политике.

"Это были спокойные разговоры, как в фильме о мафии", — сказал заместитель министра єкономики Тарас Качка.

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По его словам, первое предложение было похоже на "юридический набросок", основанный на идеях, высказанных Трампом:

"Мы сказали: "Хорошо, но нельзя смешивать государственное и частное право". Мы начали задавать вопросы, рационализировать все эти вещи, и я думаю, что мы действительно получили рациональные ответы".

Он добавил, что было огромное давление со стороны Трампа, чтобы быстро заключить сделку. "Конечно, мы видели все посты президента Трампа на Truth Social. Но если убрать эмоции из этого, это просто указывало на сильную заинтересованность в том, чтобы это соглашение было здесь и сейчас", - добавил он.

Качка подчеркнул, что Украина "хотела показать США, что все действительно отличается от их общения с русскими".

Препятствия на пути

После вступления в силусоглашения украинскому Министерству экономики предстоит новая задача - найти деньги, необходимые для его реализации.

"Это станет практичным только тогда, когда Соединенные Штаты внесут первый вклад. Нам нужны инвестиции в размере от 5 до 10 миллиардов долларов — реализация критически важных сырьевых проектов требует много времени и очень больших затрат. Новые проекты требуют от нас проведения геологической разведки, предварительного технико-экономического обоснования и технико-экономического обоснования", — сказала министр экономики Юлия Свириденко в интервью изданию.

При этом успех сделки в Украине зависит от трех факторов, отмечает The Times. Помимо необходимости авансовых инвестиций американского капитала, фонд может функционировать только в том случае, если Украина переживет войну с Россией, и он может получить прибыль только в том случае, если предприятия будут уверены, что их объекты и персонал не будут подвергаться риску со стороны российских ракет.

"Они продолжают атаковать энергетические сети. Они продолжают атаковать производственные мощности. Если вы хотите создать производственный объект, очевидно, что вам нужно его защитить. Вот почему мы все еще ищем противоракетную оборону", - сказала Свириденко.

Соглашение о полезных ископаемых - последние новости

12 мая президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Соглашения между правительством Украины и правительством США о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления.

Этот документ должен открыть путь для привлечения масштабных инвестиций в нашу экономику, в частности в критическую инфраструктуру, промышленность и восстановление пострадавших регионов.

Вв то же время СМИ отмечают, что соглашение о недрах, которое Дональд Трамп заключил с Украиной, не принесет особых результатов по добыче полезных ископаемых по крайней мере в течение десятилетия и потребует огромных частных инвестиций, чтобы запустить проекты в работу.

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