Друг Путина Рубен Варданян, отмывший для него миллиарды долларов, хочет реабилитировать свою репутацию с помощью европейской правозащитной премии Вацлава Гавела.

История с номинацией Рубена Варданяна важна не только из-за его карабахского эпизода. Варданян давно фигурирует в контексте российских финансовых и политических сетей: он был связан с "Тройкой Диалог", а расследование OCCRP описывало масштабную офшорную систему, через которую проходили миллиарды долларов и которая использовалась для переводов в пользу влиятельных людей в России. Среди упомянутых фигур был и близкий к Путину Сергей Ролдугин. На этом фоне выдвижение Варданяна на премию Совета Европы выглядит не как гуманитарный жест, а как попытка вынести кремлевский след на легитимную европейскую сцену. Об этом пишет Телеграф.

Ирония в выдвижении Варданяна на премию заключается в том, что эта же структура в июле 2025 года призвала ввести санкции против связанных с РФ влиятельных лиц, включая самого Варданяна. Таким образом, Европа противоречит своей же генеральной линии. С одной стороны, ЕС с 2022 года направляет Украине более €200 млрд на борьбу с военной машиной Кремля, а с другой – закрывает глаза на номинацию российского агента.

Выдвижение пешки Путина на европейскую правозащитную арену выглядит как плевок Москвы в лицо Европе. Это попытка обесценить саму идею прав человека, превратив авторитетную премию в инструмент политической провокации.

Видео дня

Тем более с такой кандидатурой, как Варданян. С 2006 по 2013 гг. через счета созданных Варданяном офшорных сетей прошло более $4,6 млрд. Впоследствии в 2019 году 22 депутата Европарламента призвали ЕС ввести санкции против "кошелька российской элиты". Кроме того, в январе 2022 года Варданян, как и другие приближенные к Путину, был включен в проект новых санкций США.

Варданян – соратник Кремля, причастный к войне против Украины. Во всех своих интервью он демонстративно отказывается осуждать российскую агрессию и отрицает убийства украинского народа. Официальный Киев еще в 2020 году ввел против него санкции. А в июне 2023 года по инициативе СБУ его внесли в базу пособников российской агрессии "Миротворец".

Если человек с такой финансовой и политической биографией имеет шанс представляться правозащитником, это создает опасный прецедент. Европейская премия не должна превращаться в механизм, позволяющий фигурантам российских элитных схем менять публичный образ. В данном случае вопрос заключается не в личной репутации Варданяна, а в том, способна ли Европа распознать политическое отбеливание под предлогом правозащитной номинации.

Вас также могут заинтересовать новости: