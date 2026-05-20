Коллапс в России принесет Украине проблему, к которой никто не готов, - демограф

Украина может столкнуться с той же ситуацией, с которой столкнулся ЕС в 2015 и 2022 годах.

Хотя все украинцы надеются на коллапс России, окончание войны и деоккупацию украинских территорий, внутренняя нестабильность государства-агрессора может принести Украине много новых проблем. В частности, может возникнуть большая волна беженцев из России. Об этом в эфире телемарафона заявила директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины имени М.В. Птухи Элла Либанова.

Она, в частности, напомнила, что до полномасштабного вторжения, когда уже шла война на Донбассе, россияне входили в первую тройку по количеству иностранцев, приезжавших в Украину. И хотя сейчас россияне почти не едут в Украину, по мнению Либановой, это может измениться, если в России произойдет внутренний коллапс.

Несмотря на то, что Европа потенциально выглядит более привлекательной для гипотетических беженцев из России, в первую очередь россияне будут штурмовать не польскую, а именно украинскую границу, убеждена демограф.

Видео дня

"Во-первых, она больше, во-вторых, как ни крути, им проще – они так думают, что им проще сюда приехать", – пояснила она.

По словам Либановой, ключевым является вопрос о том, как именно будет реагировать украинское государство, когда на границе "появятся женщины с детьми".

Иностранцы в Украине

Как писал УНИАН, в последние недели в Украине набирает обороты волна сообщений об иностранных работниках, которые якобы широким потоком заполонили страну. Однако, по словам экспертов, эти сообщения имеют признаки информационной кампании, которая частично подпитывается контентом из соцсетей и даже видео, созданными с помощью ИИ.

По официальным данным, по состоянию на 2025 год в Украине было оформлено 9 582 разрешений на трудоустройство иностранцев. И это значительно меньше показателей 2021 года. Вместе с тем работодатели действительно заинтересованы в иностранных работниках, однако риски безопасности, проблемы с логистикой и бюрократия до сих пор сдерживают процесс.

Вас также могут заинтересовать новости: