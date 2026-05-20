Нацбанк ввел в обращение новую памятную монету: кому посвящена (фото)

Национальный банк Украины вводит в обращение новую памятную монету "100-летие со дня памяти Симона Петлюры" в честь памяти выдающегося государственного, военного и политического деятеля, председателя Директории Украинской Народной Республики и Главного атамана войск УНР. В этом году исполняется ровно сто лет со дня гибели Петлюры от пули большевистского агента.

В пресс-службе регулятора сообщили, что памятная монета имеет номинал 2 гривни. При этом запланированный тираж – до 50 000 штук в сувенирной упаковке.

На аверсе монеты на зеркальном фоне изображен стилизованный портрет Симона Петлюры, а слева – элемент нашивки с его френча в виде ветки.

На реверсе – художественная композиция с элементами символики УНР. В центре – трезубец (изображение нарукавного знака образца 1919 года), по кругу – надпись "100-летие Дня памяти Симона Петлюры" и венок из грамоты Симона Петлюры с надписью "УНР".

Приобрести памятную монету можно будет с 26 мая в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ и в банках-дистрибьюторах.

15 мая Национальный банк ввел в обращение две новые памятные монеты – "Расстрелянное возрождение. Иван Падалка" и "Расстрелянное возрождение. Майк Йохансен".

В апреле НБУ выпустил новую памятную монету, посвященную представителю фауны Чернобыля – зубру.

