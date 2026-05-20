Бизнес призвал отменить норму о списании вагонов по возрасту: это российская модель поддержки производителей

Норма о предельном сроке эксплуатации грузовых вагонов, содержащаяся в приказе Министерства инфраструктуры №647, была заимствована из российской практики. В Украине такая модель грозит дефицитом подвижного состава и ростом логистических затрат для украинской экономики. Об этом заявил президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков во время пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина", посвященной проблеме списания вагонов по возрасту.

По словам Каленкова, приказ №647 был принят в ноябре 2021 года и полностью скопирован с российской модели.

"Это было использовано только в одной стране, Российской Федерации, для поддержки "Уралвагонзавода", который производит не только вагоны, но и танки", – пояснил Каленков.

Он подчеркнул, что в большинстве развитых стран решение о дальнейшей эксплуатации вагонов принимается на основе их технического состояния, а не календарного возраста.

"Единственные, кто выигрывает от смещения фокуса с качества вагона на формальный срок эксплуатации, – это те, кто заинтересован в списании вагонов, которые еще пригодны к работе. Это либо производители, либо те, кто уже обновил вагонный парк", – отметил он.

Каленков подчеркнул, что расходы на обновление вагонного парка в любом случае будут переложены на грузоотправителей, а в конечном итоге – на конечных потребителей, из-за роста стоимости продукции и логистики.

Он также напомнил, что действие нормы о предельном сроке эксплуатации в настоящее время приостановлено на период военного положения, но после его завершения проблема может резко обостриться.

По оценкам "Укрзализныци", после возобновления действия нормы придется списать до 68 тысяч вагонов, из которых около 28 тысяч – это вагоны рабочего парка, которые могут еще как минимум пять лет работать после технических проверок и ремонтов.

"У нас будет дефицит вагонов. Мы оцениваем его как минимум в 24–25 тысяч вагонов до 2031 года", – заявил Каленков.

Он подчеркнул, что в условиях войны украинские предприятия работают в режиме выживания, несут миллиардные убытки и не имеют возможности инвестировать в массовое обновление вагонного парка.

Отдельно Каленков обратил внимание на будущую потребность в увеличении перевозок после завершения войны и начала восстановления Украины. По его словам, именно железная дорога останется основой внутренней логистики страны, ведь более 60% грузов в Украине традиционно перевозятся железнодорожным транспортом.

По его мнению, Украине стоит перейти к модели, действующей в странах ЕС, Канаде и США, где главным критерием является техническое состояние каждого вагона и прозрачная система диагностики и контроля.

"Я хотел бы, чтобы сейчас начала действовать нормальная процедура верификации каждого вагона по его качеству, а не по возрасту", – подытожил Каленков.

Ранее Европейская Бизнес Ассоциация также обратилась к Министерству развития с призывом изменить правила ремонта грузовых вагонов и пересмотреть подход к их списанию по возрасту. Бизнес настаивает, что ключевым критерием должно быть техническое состояние вагонов, а не формальный срок эксплуатации.

