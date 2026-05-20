Давление 'антикоррупционеров' парализовало создание аналога Patriot, - украинские инженеры

Компания Fire Point подвергается системному давлению со стороны антикоррупционных активистов. Ими были сорваны контракты с датчанами на поставку продукции и с крупной европейской компанией по интеграции ракет с их радаром, а также задержана реализация проекта "Фрея" со странами ЕС, который должен создать дешевую альтернативу антибаллистическому ПВО. Об этом заявил в интервью Денис Штиллерман, соучредитель и главный конструктор оборонной компании Fire Point.

"У нас должно было состояться подписание с датчанами контракта. И мы не подписали. Одна из крупных европейских компаний отсрочила интеграцию их радара с нашей ракетой. Я в такие совпадения не верю", – сказал он.

По его словам, как только компания заявляет о намерении сделать баллистику или крылатую ракету, появляется вал негатива, препятствующий реализации проектов. В частности, Центр противодействия коррупции своими письмами в посольства задержал реализацию проекта "Фрея", констатировал Штиллерман.

"ЦПК – это компания, которая в каждое посольство направила свою ложь. На этот счет мы написали заявление в СБУ. ЦПК затормозил проект "Фрея" минимум на 7 месяцев своими пасквилями. Чтобы не работали с нами, чтобы не закупались наши изделия", – подчеркнул он.

По его словам, с Норвегией реализация проекта "Фрея" должна была начаться в июне 2025 года. А начали ее только в феврале 2026-го, потому что все это время шла проверка, сообщил Штилерман.

"К нам приехал Премьер-министр Норвегии и своими глазами увидел производство и документацию. После этого он дал указание, что забываем об этих сплетнях, этих сказочниках, и начинаем работать над панъевропейским перехватчиком. До этого все стояло на паузе", – резюмировал соучредитель и главный конструктор оборонной компании Fire Point.

Как сообщалось ранее, проект "Фрея" (Freya) – концепция панъевропейской единой защищенной системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО/ПРО), разработанная украинской частной оборонной компанией Fire Point с участием европейских партнеров. Основой для ПВО "Фрея" будет ракета-перехватчик FP-7.х.

Центр противодействия коррупции был пойман на масштабных махинациях с грантовыми средствами. Об этом заявила Общественная инициатива Grant Watch Ukraine "Стоп-паразит"", опубликовав соответствующие документы. Одним из первых проектов ГПК был грант на "возвращение народу Украины средств, украденных П. Лазаренко". Вскоре после получения средств на этот проект председатель ЦПК Виталий Шабунин приобрел земельный участок под Борисполем, который оформил на жену и забыл его задекларировать.

В общей сложности ОО "Центр противодействия коррупции" с 2013 года получил более $8 млн донорских средств.

