Украина может получить ББМ Stryker, если от них откажется Польша, но есть нюанс, - аналитики

Польша завершила оценку американских бронетранспортеров Stryker, которые США предложили ей в 2025 году. Польские специалисты оценили эту бронетехнику с точки зрения технического состояния, наличия запасных частей и дальнейшего потенциала модернизации, пишет Defence24.pl.

По словам начальника генерального штаба вооруженных сил Польши генерал-майора Кшиштофа Зельского, окончательное решение будет объявлено общественности в ближайшее время. Он отметил, что, вероятнее всего, это произойдет в июне.

Как пишет Defense Express, если Польша откажется от бронетранспортеров Stryker, эти машины, вероятно, могла бы получить Украина. Однако здесь есть и нюансы.

В издании напомнили ,что США предложили передать бронетранспортеры Польше еще осенью 2025 года в рамках программы Excess Defense Articles, когда американская армия передает союзникам излишнее подержанное вооружение и военную технику.

Аналитики отметили, что в Польше такой вариант критиковали за то, что вместо этого можно было бы закупать собственные бронемашины и развивать отечественное производство. Также, несмотря на то, что США готовы отдать Stryker бесплатно, Польша должна отремонтировать и модернизировать бронемашины за свой счет.

Более того, работы в основном выполняются американскими компаниями. Расходы на логистику, обучение и закупку боеприпасов также ложатся на Польшу, поэтому оценка стоимости такой сделки и состояния машин является важным этапом для принятия решения.

В издании подчеркнули, что в этом и кроется главная проблема вопроса, стоит ли рассматривать эти бронетранспортеры для Сил обороны Украины. Вместо этого средства можно выделить на другие проекты.

