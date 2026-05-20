США разрабатывают новую ракету, которая будет в 5 раз дешевле сбивать 'Искандеры'

Как отмечает издание, испытания отдельных элементов ракеты начнутся уже в третьем квартале этого года.

Армия США приступила к срочной разработке новой антибаллистической ракеты Low-Cost Interceptor (LCI) для зенитно-ракетного комплекса Patriot. Она должна заменить или существенно дополнить дорогие и дефицитные ракеты PAC-3 MSE, которые сейчас используются для сбивания баллистических ракет, сообщает Defense Express.

Новая ракета LCI будет способна перехватывать не только аэродинамические цели, такие как самолеты и беспилотники, но и баллистические ракеты с дальностью до 1000 километров. Важным условием разработки является способность оружия действовать в сложных погодных условиях и под воздействием активной радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника, отмечают аналитики издания.

Главное преимущество новой разработки заключается в ее экономичности. По предоставленной информации, стоимость LCI должна составить менее 1 миллиона долларов, тогда как одна ракета PAC-3 MSE обходится бюджету примерно в 5 миллионов долларов.

Видео дня

"Это позволит не только удешевить перехват вражеских целей, но и упростить масштабирование их производства", – говорится в публикации.

В настоящее время в мире наблюдается острый дефицит снарядов для Patriot. По имеющимся данным, имеющиеся мощности позволяют производить лишь около 620 единиц PAC-3 MSE в год. Этого катастрофически мало для покрытия потребностей Украины, Ближнего Востока и потенциального сдерживания Китая. Именно поэтому Пентагон собирает готовые технические решения от частных компаний до конца мая, а уже в июне планирует выбрать лучшие варианты.

Как отмечает издание, испытания отдельных элементов ракеты начнутся уже в третьем квартале этого года (июль-сентябрь), а в конце 2026 года стартует сборка первых образцов.

"Учитывая такие быстрые темпы, если все пойдет без проблем, то, вероятно, первый прототип новой ракеты LCI можно ожидать уже в следующем 2027 году, если не раньше, однако это лишь предположение", – отмечают авторы материала.

Для Украины эта разработка является чрезвычайно перспективной, поскольку новые ракеты LCI можно будет запускать со стандартных пусковых установок M903, которые уже находятся на вооружении ВСУ. Они не потребуют дополнительной модернизации комплекса.

Однако, как заключают аналитики, даже при условии успешных испытаний в 2027 году, вряд ли Украина сможет получить эти дешевые ракеты в первые годы их серийного производства.

Оружие США – другие новости

Ранее УНИАН писал, что США провели успешные испытания новой микроволновой пушки, разработанной для эффективной борьбы с вражескими беспилотниками. Эта система использует мощное излучение для вывода из строя электроники БПЛА, что позволяет массово "приземлять" или уничтожать дроны-камикадзе и разведчики на расстоянии.

Также появилась информация, что США потеряли 42 единицы авиатехники во время операции против Ирана. Операция Epic Fury, начавшаяся 28 февраля 2026 года, проводилась при участии США и Израиля и охватывала воздушные, морские и ракетные боевые действия на Ближнем Востоке. Среди подтвержденных потерь – истребители F-15E Strike Eagle, F-35A Lightning II и штурмовики A-10 Thunderbolt II.

Вас также могут заинтересовать новости: