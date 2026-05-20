ПАСЕ выбрала украинского нардепа Забуранную докладчиком по отчету безопаности критической инфраструктуры

Удары по энергетике, теплоснабжению, водоснабжению и связи несут не только гуманитарные последствия, уверена политик.

Нардеп от партии "Слуга народа" в Верховной Раде Леся Забуранная решением политического комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы была выбрана докладчиком отчета "Безопасность критической инфраструктуры как основа демократической стабильности в Европе".

Как отметила политик, эту тему она предложила Ассамблее сама после опыта украинской зимы 2025/26 годов, а также прошлых лет, на протяжении которых российские войска регулярно обстреливали ракетами и били дронами по критической инфраструктуре, из-за чего жители городов были вынуждены месяцами жить в многоэтажках без света, отопления и газа.

"Удары по энергетике, теплоснабжению, водоснабжению и связи несут не только гуманитарные последствия. Это прямое посягательство на наш суверенитет и на саму способность украинской демократии функционировать: когда государство не может обеспечить базовые условия жизни своим гражданам, подрывается доверие к институтам, к выборам, к самой идее демократического управления. Именно на это и рассчитывает Москва", - отметила Забуранная в своем посте в социальной сети Facebook.

По ее словам, вопрос террора гражданских лиц врагом выходит далеко за пределы Украины, и также может коснуться других европейских стран:

Россия десятилетиями использует энергетику и инфраструктуру в качестве инструмента шантажа европейских демократий – от газовых кризисов и отключений до диверсий на трубопроводах, кабелях в Балтийском море и объектах в странах-членах ЕС. Сегодня эта практика распространяется на весь спектр критической инфраструктуры – энергосети, транспорт, цифровые системы, водоснабжение. И если Европа не даст на это системного ответа, эта модель станет новой нормой гибридной войны против любой демократии"

Забуранная отметила, что предложила включить в резюлюцию шесть направлений:

зафиксировать атаки на критическую инфраструктуру как отдельную категорию угроз демократии, а не только как гуманитарную проблему;

разработать общие стандарты защиты и устойчивости для государств-членов Совета Европы;

усилить механизмы ответственности – юридическую квалификацию, фиксацию для ЕСПЧ, интеграцию в компенсационные механизмы;

создать рамки для обмена разведданными и оперативной информацией о гибридных угрозах между государствами-членами;

интегрировать украинский опыт защиты, восстановления и децентрализации энергосистемы в европейскую архитектуру безопасности;

ввести механизмы противодействия энергетическому и инфраструктурному шантажу как инструменту внешнего давления на демократии.

Ранее вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Дон Туиг заявил, что Владимир Путин пытается создать впечатление большей военной мощи, чем у него есть на самом деле, и одновременно проверить реакцию НАТО и европейских стран, выразив убежденность, что эти демонстрации - часть стратегии давления и проверки готовности Запада ответить.

