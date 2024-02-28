Ранее в Южной Корее заявили, что КНДР его потеряла.

Северная Корея продолжает успешно управлять своим спутником-шпионом "Маллиген-1". Об этом со ссылкой на нидерландского космического эксперта сообщает Reuters.

В понедельник министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик предположил, что "Маллиген-1" вышел из строя. Но эксперт по спутникам Делфтского технического университета в Нидерландах Марко Лангбрук это опроверг.

"Теперь мы точно можем сказать, что спутник жив", - написал он в своем блоге.

По его словам, с 19 по 24 февраля спутник проводил маневры, чтобы поднять самую низкую точку своей орбиты с 488 до 497 км. "Этот маневр доказывает, что Malligyong-1 не мертв и что Северная Корея контролирует спутник", - говорит Лангбрук.

По его словам, маневр по повышению орбиты стал неожиданностью, поскольку предыдущие северокорейские спутники никогда не маневрировали.

Спутник-шпион "Маллиген-1" - что известно

Аппарат "Маллиген-1" стал первым северокорейским разведывательным спутником. Его запустили 21 ноября 2023 года с помощью ракеты-носителя "Чхоллима-1" с космодрома Сохэ. Спутник предназначен для получения изображений земной поверхности в оптическом диапазоне. Он выполнен в виде шестиугольной призмы с четырьмя панелями солнечных батарей, способными раскрываться.

Ранее КНДР утверждала, что "Маллиген-1" смог сделать фотографии основных военных объектов США и Южной Кореи, хотя не предоставила при этом никаких доказательств.

В 2023 году КНДР осуществила также два неудачных запуска шпионских спутников. Первую попытку предприняли 31 мая: ракета потерпела неудачу через несколько минут после старта. Еще одну попытку Пхеньян осуществил в конце августа. Тогда проблемы возникли на третьей ступени ракеты-носителя.

Напомним, вчера стало известно, что КНДР ускоряет темпы поставок секретного оружия в Россию.

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