В народе церковный праздник прозвали Глафира Горошница.

26 апреля вспоминают святых жен-мироносиц - символ верности, любви и преданности. В этот день издавна соблюдают особые традиции, прислушиваются к народным приметам и стараются не нарушать установленные запреты. Рассказываем о них, а также, какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю и что важно знать об этой дате.

Какой церковный праздник сегодня в новом календаре

Ежегодно в третье воскресенье после Пасхи в православной церкви вспоминают святых жен-мироносиц, которые первыми узнали о воскресении Христа. В этом году дата приходится на 26 апреля.

Эти женщины посвятили свою жизнь служению Спасителю: они не покинули Иисуса в часы распятия, поддерживали Богородицу и сопровождали тело Господа до самой гробницы.

По преданию, мироносиц было много, однако в Священном Писании названы семь - Мария Клеопова, родственница Иосифа Обручника, Иоанна, жена Хузы, управителя при дворе царя Ирода, сестры Марфа и Мария - близкие друзья Христа вместе с братом Лазарем, а также Мария Магдалина, Сусанна и Саломия.

После казни Христа женщины направились к пещере, где находилось его тело, чтобы совершить обряд помазания благовонным миром - отсюда и произошло название "мироносицы". Но гробница оказалась пустой, а вскоре им явился воскресший Спаситель.

Согласно преданию, Мария Магдалина первой принесла апостолам радостную весть, на сказала "Христос воскрес!". С ней также связывают появление традиции дарить крашеные яйца. Говорят, что Мария отправилась к императору Тиберию с известием о воскресении и в знак уважения преподнесла ему яйцо (с пустыми руками идти к правителю не полагалось). Тиберий усомнился в сказанном и заметил, что это так же невозможно, как если бы белое яйцо стало красным - в тот же миг оно изменило цвет. Считается, что именно отсюда и пошла традиция красить яйца на праздник Пасхи.

День жен-мироносиц издавна считается особым праздником для всех христианок - его нередко называют духовным "женским днем".

Кого почитают сегодня согласно новому календарю церкви:

священномученика Василия, епископа Амасийского;

праведную Глафиру, деву;

преподобного Иоаникия Девиченского;

благоверную Тамару, царицу Грузинскую,

а также Львовскую икону Богородицы.

Какой сегодня церковный праздник по старому стилю

По юлианскому календарю в этот день чтят священномученика Артемона.

Что можно и что нельзя делать сегодня

В день святых жен-мироносиц в храмах проходят торжественные службы, а сам праздник посвящен женщинам. Их поздравляют, дарят цветы, благодарят за заботу, труд и атмосферу уюта в семье. Главной в этот день считается мама или бабушка - ей оказывают особое уважение и внимание.

В народе этот день называют Бабья неделя (воскресенье, то есть). В старину женщины собирались вместе, устраивали посиделки, готовили блины, пироги и налистники, угощали соседей и близких.

Второе название праздника - Глафира Горошница, в этот день принято сажать горох и ранний картофель. Так как климат поменялся, то горох и ранний картофель у многих хозяек уже посажены.

В старину для хорошего урожая проводили особый обряд: землю посыпали мелким торфом, а после завершения работ читали молитву "Отче наш". Этот способ укрытия растений используют и сегодня - он помогает защитить нежные всходы от холода и птиц.

На Глафиру готовят блюда из гороха - они приносят достаток и благополучие.

В этот день церковь призывает к сдержанности и миру: нельзя ссориться, ругаться, сквернословить, проявлять лень, жадность, зависть или мстительность. Особенно важно избегать конфликтов с близкими - обиды, возникшие в этот день, могут затянуться надолго.

В праздник жен-мироносиц действуют и особые правила:

нельзя спорить с женщинами, повышать на них голос или перечить им;

следует избегать сплетен, осуждения и злых слов;

рекомендуется попросить прощения у близких и примириться с теми, с кем были разногласия.

По возможности нужно отложить тяжелую работу, оставляя только самые необходимые дела - например, посадку растений.

Среди других народных запретов: не стоит стричь волосы, не рекомендуют гадать или пытаться узнать будущее, а также думать о плохом - по поверьям дурные мысли в этот день могут "сбываться". На Глафиру не сватаются и не женятся - союз будет недолговечным.

Большим грехом считается обидеть ласточку или разрушить ее гнездо - за это последуют болезни и череда несчастий. Напротив, если птица совьет гнездо под крышей, дом будет под защитой от бед и пожаров.

Народные приметы о погоде

В этот день природа подсказывает, какой будет погода и урожай:

утренние заморозки - холодно будет около недели;

береза распустилась - можно сажать картофель;

обильная роса с утра - к хорошему урожаю огурцов;

ясная погода - к теплому лету;

теплый вечер и звездное небо - к богатому урожаю хлеба;

если ласточка свила гнездо у бездетной пары - в семье может скоро появиться ребенок.

Если на Глафиру слышен гром - на следующий день пора выходить на огород.

