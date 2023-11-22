Южная Корея приостановила выполнение части договора после того, как Северная Корея запустила шпионский спутник.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын просмотрел фотографии военных объектов США на Гуаме с нового спутника-шпиона, запущенного его государством на орбиту, и пообещал запустить в небо больше зондов, заявили официальные СМИ государства.

Ким видел "аэрокосмические фотографии базы ВВС Андерсон, гавани Апра и других крупных военных баз сил США, сделанные в небе над Гуамом в Тихом океане", сообщило Центральное информационное агентство Кореи на следующий день после того, как Северная Корея запустила ракету в космос, пишет Bloomberg.

Южная Корея приостановила выполнение части военного соглашения после того, как Северная Корея проигнорировала предупреждения о запуске шпионского спутника в космос.

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Этот шаг означает, что Южная Корея усилит наблюдение вдоль укрепленной северной границы, что отменяет положение, изложенное в соглашении между странами 2018 года.

Президент Юн Сок Ёль, находящийся в Великобритании с государственным визитом, одобрил приостановку действия пакта, известного как Всеобъемлющее военное соглашение, которое было призвано снизить напряженность.

Запуск шпионского спутника КНДР - детали

США, Япония и Южная Корея, которые внимательно следили за запуском, не подтвердили, был ли развернут какой-либо спутник, не говоря уже о его работоспособности.

Режим Ким Чен Ына поспешил признать неудачу после того, как две попытки в этом году вывести на орбиту спутник-шпион закончились тем, что у ракет возникли проблемы с двигателями вскоре после взлета и они упали в море.

Пропагандистский аппарат штата объявил об успешном запуске во вторник поздно вечером своего нового спутника "Маллигён-1", который, по его словам, официально начнет свою разведывательную миссию с 1 декабря после некоторой тонкой настройки.

Ким Чен Ын заявил, что необходим массив шпионских спутников, чтобы внимательно отслеживать и понимать характер военных маневров "империалистов США и их вассальных армий", которые ставят под угрозу военную ситуацию в регионе.

Хотя официальные лица в Сеуле полагают, что северокорейский шпионский спутник будет в лучшем случае элементарным, он может помочь Пхеньяну уточнить свои цели, поскольку он развертывает новые ракеты, предназначенные для нанесения ядерных ударов по Южной Корее и Японии, где находится основная часть американского военного персонала.

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