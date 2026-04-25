Полякова, Мишина, Неплях и другие: как звезды приняли нового 'холостяка'

Артистки поддержали Вячеслава Кравцова.

Вскоре в Украине стартует 15-й сезон романтического реалити-шоу "Холостяк", главным героем которого стал баскетболист Вячеслав Кравцов. Звезды украинского шоу-бизнеса уже отреагировали на это событие. Своими комментариями они поделились в соцсети Instagram, на официальной странице "Холостяка".

"Где Дантес?" – написала "Мисс Вселенная 2021" Анна Неплях, явно намекая, что на месте главного "холостяка" страны она хотела бы видеть артиста, а не спортсмена.

"Ух ты, классный", – прокомментировала певица Оля Полякова.

"Что, психануть и пойти?" – в шутку спросила как бы сама себя бывшая актриса "Дизель Шоу" Яна Глущенко, судя по всему, намекая на то, что она сейчас разведена и может себе "позволить" участие в таком шоу. Отметим, что Яна Глущенко рассталась с мужем Олегом Збаращуком осенью 2023 года.

"Вау", – прокомментировала выбор героя шоу Ксения Мишина, которая сама была героиней первого сезона шоу "Холостячка".

"Да найдется любовь!", – в шутку "благословила" старт проекта блогерша и модель Ирина Пономаренко, которая была участницей прошлого сезона "Холостяка".

Отметим, главный герой нового сезона – Вячеслав Кравцов, баскетболист, которому удалось выступить на паркете НБА, он играл за команды Detroit Pistons и Phoenix Suns. Мужчина был женат на модели и обладательнице титула "Вице-Мисс Украина" Элине Руденко. Но сейчас пара рассталась. У них есть общий ребенок.

Напомним, как ранее писал УНИАН, в сети уже разворачивается скандал с новым героем шоу "Холостяк 2026" – в 2015 году он играл за российский ЦСКА.

