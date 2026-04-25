Они гниют и борются за воду: какие пары растений не рекомендуют сажать рядом

Некоторые цветы и деревья могут уничтожить друг друга, если окажутся на одной клумбе.

Не все красивые растения способны ужиться на одном участке, даже если они идеально смотрятся вместе в букете, пишет Southern Living.

По словам автора, одно растение может затенять другое, забирать всю воду или даже "вызывать химическую реакцию в качестве защиты, нанося вред другому растению, растущему рядом".

Импатиенс и герань

Хотя эти цветы визуально дополняют друг друга, у них совершенно разные потребности. Как отмечается в публикации, "большинство импатиенсов любят тень, тогда как герань нуждается в полном солнце для ярких цветов". Посадка в одном контейнере приведет к гибели одного из них.

Лаванда и хосты

Эта пара гарантирует "двойные трудности". Лаванда, как средиземноморское растение, любит солнце и сухую почву, тогда как хосты любят пятнистые светлые или тенистые места с большим количеством влаги. Их рекомендуют сочетать только в срезанных композициях.

Гортензии и розы

Эти символы свадебных букетов абсолютно несовместимы в саду. Розы требуют солнца, а гортензии – тени. Более того, агрессивные сорта роз, такие как Леди Бэнкс, могут быстро вытеснить более компактную форму многих гортензий.

Черный орех и другие растения

Это дерево – настоящий агрессор. Как указано в статье, его корень содержит вещество юглон, которое сдерживает рост некоторых сортов азалии, пиона и гортензии. Садоводам советуют держать другие насаждения далеко за пределами капельной линии дерева.

Ирисы и лилии

Несмотря на сходство, эти многолетники являются ярыми конкурентами. Их толстые корни борются за воду и питательные вещества. Проблема становится критической на глинистых почвах, где корневые системы часто переплетаются, что приводит к заболачиванию и, в конечном итоге, к гниению корней.

Пионы и дельфиниумы

Высокие дельфиниумы могут стать фатальными для пионов. Они будут блокировать солнечный свет пиону и истощать его мелкую корневую систему, забирая всю воду.

Можжевельник и плодовые деревья

Это соседство угрожает урожаю. Согласно данным издания, можжевеловые деревья часто являются носителями грибка. Грибок вызывает ярко-желтые пятна на росте, превращая листья в оранжевые с черными пятнышками, из-за чего яблони или груши перестают плодоносить.

Агрессивные почвопокровные растения и цветы

Растение-хамелеон или ковровая труба могут казаться хорошим решением, но они "могут задушить другие однолетние и многолетние растения", которые вы тщательно посадили рядом.

Кипарисы Лейланда и кустарники

Из-за быстрого роста эти деревья создают густую тень. Посадка рядом с самшитом или спиреей приведет к тому, что кусты станут тонкими и перестанут цвести из-за "отсутствия солнца".

