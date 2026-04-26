Узнайте, что по народным обычаям принято есть 26 апреля для крепкого здоровья.

Двадцать шестой день апреля очень важен для украинцев, поскольку сегодня наступает годовщина трагедии, затронувшей тысячи семей. Однако есть в эту дату и поводы порадоваться, например, профессиональный праздник сегодня. По народным верованиям в этот день можно привлечь в свою жизнь удачу с помощью определенных блюд.

Какой сегодня праздник в Украине

В государственном календаре 26 апреля является обычным днем, так что праздник сегодня в Украине не отмечается. Однако в эту дату наступает скорбное событие, о котором мы расскажем ниже.

Какие сегодня годовщины и памятные даты

В эту дату 1986 года произошел взрыв четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. Трагедия считается самой крупной техногенной катастрофой в истории планеты, став причиной выброса огромного количества радиации. С тех пор 26 апреля проводится День памяти Чернобыля, в который украинцы оплакивают всех жертв аварии, обсуждают ее долгосрочное влияние на окружающую среду, а также чествуют подвиг ликвидаторов. В 2026 году наступает 40-я годовщина трагедии.

Какой сегодня праздник церковный

После перехода на современный стиль верующие начали чтить в это число святых Глафиру и Василия Амасийских. В старом календаре праздник 26 апреля посвящается мученику Артемону Лаодикийскому, защитнику от зла и покровителю детей.

Какой сегодня праздник в мире

В сегодняшнюю дату есть профессиональное событие - Международный день пилота. Его цель - не только поздравить летчиков и пожелать им легких полетов, но также подчеркнуть сложность и ответственность данной работы.

Остальные достойные внимания всемирные праздники сегодня - это День фламинго, День объятия друга, День интеллектуальной собственности, День кренделя и День шкалы Рихтера.

Какой сегодня праздник в народе

Приметы сегодняшнего дня советуют следить за растениями, чтобы предугадать погоду:

если уже зацвела сирень, то морозов больше не будет;

чем больше сока выделилось из березы, тем больше дождей будет летом;

на малине появились листья - к теплому маю;

если похолодало, то заморозки не отступят до конца апреля.

Наши предки считали этот день очень удачным для посева в открытый грунт гороха и фасоли. Хозяйки готовили блюда из бобовых культур - пирожки, запеканки и каши. Верили, что съев такую пищу, можно запастись здоровьем и удачей до конца года.

Верующие могут провести день за молитвой - их тематика определяется тем, какой сегодня церковный праздник. К святой Глафире обращаются с просьбами об укреплении силы воли, помощи в преодолении трудностей, исцелении душевных ран.

Что нельзя делать сегодня

Чтобы не навлечь на себя беду, запомните, что серьезным грехом 26 апреля считается грубое обращение с птицами, повышение голоса на них и разрушение гнезд. Ещё не стоит заниматься ремонтом и строительством. Не подходит сегодня праздник для рыбалки - улов будет очень скудным.

Вас также могут заинтересовать новости: