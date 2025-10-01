Кремлевские пропагандисты переворачивают реальность полетов над странами НАТО, обвиняя Запад в агрессии.

Пока Россия проверяет восточные рубежи НАТО с помощью беспилотников и истребителей, Кремль переписывает реальность для собственной публики. Однако уже есть признаки того, что российское общество просто хочет, чтобы всё это закончилось.

Поэтому пропагандистская машина удваивает усилия, выставляя Россию "жертвой", а Запад — хрупкими странами, которые дрожат перед ее мощью, пишет Politico. В последние недели Польша, Литва и Эстония заявили о вторжениях российских дронов или истребителей. Но по версии Москвы, именно Европа выступает агрессором и тащит регион к более широкому конфликту, намекая, что может сбивать российские самолеты в будущем.

Как и в предыдущих случаях, когда Москва оказывалась в "обороне" — будь то сбитый малайзийский авиалайнер MH17 или полномасштабное вторжение в Украину, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров был отправлен донести международному сообществу параллельную реальность.

Выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, он обвинил Запад в "эскалационной риторике" против России, включая "открытые разговоры о подготовке нападения на Калининградский регион и другие российские территории". Он также заявил, что у России никогда не было и нет намерений нападать на НАТО или ЕС. Однако любая агрессия против России встретила бы "решительный ответ".

Двойная тактика Лаврова — отрицания, подкрепленные завуалированными угрозами, напоминала недавние заявления кремлевского диктатора Владимира Путина, который обвинил Запад в "разрушительных действиях". Хозяин Кремля пообещал, что Россия ответит на любую эскалацию "не словами, а конкретными военно-техническими мерами".

Тактика запугивания

Ниже по цепочке командования кремлевские пропагандисты, которые поставляют большинству россиян новости и пользуются значительной "творческой свободой" в пределах, установленных Кремлем, были еще более откровенны в нападках на НАТО и ЕС.

Ведущие главных выпусков новостей на российском ТВ и их эксперты представили реакцию Запада на серию вторжений как "истеричную" и подчеркнули его внутренние расколы. Предсказуемо, российские медиа также обрушились на президента Украины, обвинив его в заговоре с целью втянуть США глубже в конфликт, пишет СМИ.

Единственным, кого не подвергли жесткой критике, оказался президент США Дональд Трамп: журналисты похвалили его за "сдержанную реакцию", так как он воздержался от немедленного осуждения России после инцидента с дронами над Польшей. При этом, изображая Европу неуправляемой, госмедиа параллельно пытаются "преуменьшить опасность угрожающих заявлений" западных стран.

Не забывают российские пропагандисты про угрозы использования каких-либо типов вооружения, включая "Орешник", способный нести ядерные боеголовки.

Считается, что недавние инциденты с проверкой воздушного пространства НАТО являются частью более широкой "психологической войны" против Европы. Но главная цель пропагандистского давления — собственное население.

В январе война России против Украины вступит в четвертый год и по длительности превысит даже советскую борьбу с нацистской Германией во Второй мировой войне — это важный психологический рубеж. На этом фоне экономическая нагрузка от конфликта усиливается — Минфин России лишь недавно объявил о повышении НДС. Все это создаёт давление на Путина и требует объяснений.

Кремль же пытается показать, что угрожающий Запад окружает Россию. Угрозы якобы "льются" со стороны Финляндии, Польши и кого угодно ещё. Поэтому России приходится находиться в постоянном состоянии войны и для этого нужно больше денег на оборону.

"Однако обычные россияне не проявляют желания к новым потрясениям или эскалации. По данным последнего опроса независимого "Левада-центра", 66% респондентов выступают за мирные переговоры для разрешения войны в Украине — это рекордный показатель с начала полномасштабного вторжения. Тем временем доля тех, кто хочет продолжения боевых действий любой ценой, упала до минимального уровн", - заявляет Politico.

