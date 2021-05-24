О бомбе на борту сообщил диспетчер минского аэропорта, ссылаясь на службу безопасности аэропорта.

Белорусский авиадиспетчер в переговорах с экипажем Ryanair, который принудительно посадили в Минске, заявил, что сообщение о минировании "поступило электронным письмом".

Об этом сообщает "Радио Свобода".

О бомбе на борту сообщил диспетчер со ссылкой на службу безопасности аэропорта, после чего самолету было приказано лететь в Минск, хотя аэропорт Вильнюса был гораздо ближе. Прямая речь:

Диспетчер : В целях безопасности мы рекомендуем вам приземлиться.

: В целях безопасности мы рекомендуем вам приземлиться. Пилот : Мы вас поняли, дайте нам минутку. Откуда взялось сообщение о минировании? Где вы нашли эту информацию?

: Мы вас поняли, дайте нам минутку. Откуда взялось сообщение о минировании? Где вы нашли эту информацию? Диспетчер : Служба безопасности аэропорта сообщила о получении электронного письма.

В эфире ирландского радио Newstalk гендиректор Ryanair Майкл О'Лири назвал вынужденную посадку самолета в Минске "похищением, которое финансирует государство". По его словам, инцидент очень напугал пассажиров и членов экипажа, поскольку они находились под вооруженной охраной, а их сумки обыскивали.

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Принудительная посадка самолета Ryanair в Минске: детали

23 мая Беларусь подняла истребители, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, которым из Афин в Вильнюс летел основатель оппозиционного Телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич.

Самолет вернули в Минск по команде белорусских диспетчеров из-за сообщения о минировании, несмотря на то, что расстояние до Вильнюса было значительно меньше. После посадки самолета Протасевича и его девушку задержали. Протасевичу на родине грозит смертная казнь.

Это событие вызвало резкую реакцию мира. ЕС предупредил Беларусь о последствиях из-за посаженного в Минске самолета и планирует обсудить этот вопрос на уровне руководителей блока.

Авиакомпания Ryanair в заявлении уже после приземления самолета в Вильнюсе не упомянула ключевые обстоятельства инцидента и заявила, что лететь в Минск было ближе, чем в Вильнюс, что не соответствует действительности.

Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске будет расследовать международная организация гражданской авиации (ИКАО).

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Автор: Денис Прядко