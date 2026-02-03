Песков раскрыл состав российской делегации на переговорах в Абу-Даби

Возглавит делегацию россиян начальник ГРУ Костюков.

Состав российской делегации в следующем раунде трехсторонних переговоров в Абу-Даби не изменится - возглавит ее начальник ГРУ Игорь Костюков. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Его цитируют российские СМИ.

"Состав российской делегации на переговорах в Абу-Даби остается неизменным, ее возглавит Костюков", - сказал он.

Также пресс-секретарь российского диктатора подтвердил, что второй раунд работы "группы по безопасности" в Абу-Даби состоится 4-5 февраля.

Как известно, в прошлый раз на трехсторонних переговорах с участием Украины, США и России в составе российской делегации, кроме начальника ГРУ Костюкова, были переводчик Илья Курепов и первый заместитель начальника управления информации ГРУ Александр Зорин.

Переговоры в Абу-Даби

Как сообщал ранее УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский назвал даты следующего раунда переговоров Украины с США и РФ - 4-5 февраля. Он добавил, что "Украина готова к предметному разговору, и мы заинтересованы в том, чтобы результат приблизил нас к реальному и достойному окончанию войны".

Также стало известно, что на переговорах Украины и РФ в Абу-Даби будет присутствовать спецпосланник президента США Стив Виткофф. Ранее же государственный секретарь США Марко Рубио говорил о том, что следующий раунд переговоров по прекращению войны в Украине пройдет без Виткоффа и спецпредставителя президента США Джареда Кушнера.

