'Поголовная' верификация Starlink в Украине: эксперт объяснил, почему это крайне необходимо

По словам Хазана, длительные полеты вражеских дронов в глубоком воздушном пространстве Украины еще не свидетельствуют о наличии Starlink.

Все комплексы Starlink, которые попадают на территорию Украины, должны быть верифицированы, потому что это необходимо для безопасности - такая практика позволяет исключить использование спутниковой связи, например, террористами. Об этом президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов "АОПА Украина" Геннадий Хазан рассказал в эфире Украинского Радио.

Он также отметил, что появление российских ударных дронов с системой Starlink не является чем-то принципиально новым.

Хазан подчеркнул, что длительные полеты вражеских дронов в глубоком воздушном пространстве Украины не являются исключительной особенностью именно БПЛА со Starlink. По его словам, почти все дроны, которые не сбивают сразу, могут находиться в воздухе более часа. Поэтому утверждение о том, что именно Starlink предоставляет им уникальные возможности, не соответствует реальности.

"К большому сожалению, почти все дроны, которые не сбивают сразу, выполняют полет в течение даже более часа. Поэтому определять, что исключительную возможность летать долго имеют дроны со Starlink на борту - это не совсем соответствует действительности", - сказал он.

Эксперт также обратил внимание на волну панических комментариев в публичном пространстве, которые появились после информации о десятках дронов со спутниковой связью, хотя ранее такие случаи были единичными и не носили массового характера. Специалист говорит:

"Очень хорошо, что Юрий Игнат сообщил, что оснащенные таким образом дроны встречались еще полгода назад, так же, как и перехваченные дроны, которые сбивали ракетами класса "воздух-воздух". И это были не массовые, а единичные полеты. Сейчас обнаружили несколько десятков дронов со Starlink на борту, но "комментаторы" уже раздули панику".

Хазан рассказал, что после обращения нового министра обороны Михаила Федорова к компании SpaceX было оперативно принято первое техническое решение для ограничения возможностей противника. Речь идет о программных ограничениях на предоставление услуг Starlink для терминалов, которые движутся с высокой скоростью.

По его словам, в разных источниках фигурировали разные предельные показатели - от 100 до 75 км/ч, однако суть заключается в том, что эти ограничения должны были быть введены еще в начале полномасштабной войны. Он подчеркнул, что именно такие меры значительно затрудняют использование Starlink в боевых дронах.

Ключевым решением Хазан назвал полную верификацию всех комплексов Starlink, которые каким-либо образом попадают на территорию Украины. По его словам, номера терминалов, используемых Силами обороны Украины, должны быть внесены в "белые списки" компании SpaceX, чтобы на них не распространялись никакие ограничения.

В то же время все остальные терминалы, которые регистрируются в пределах Украины, но не прошли проверку, должны либо существенно ограничиваться в работе, либо вообще не функционировать. Он напомнил, что российские наземные подразделения неоднократно использовали Starlink на временно оккупированных территориях Украины, где эта система технически работает, в отличие от территории РФ.

Хазан убежден, что введение четких "белых списков" способно снять до 95% рисков для украинских граждан. Он положительно оценил тот факт, что уже в первые сутки после решений удалось верифицировать несколько терминалов благодаря эффективному взаимодействию украинских специалистов с SpaceX.

Что будет с дроном после отключения Starlink

Комментируя вопрос управления дронами после отключения Starlink, Хазан пояснил, что беспилотник не падает, но переходит исключительно в автоматический режим. По его словам, двусторонняя связь и возможность ручного управления в таком случае исчезают. Он уточнил, что разные модификации Starlink имеют разные скоростные ограничения, а расширенные возможности требуют отдельных и очень дорогих коммерческих контрактов с SpaceX.

Он также обратил внимание, что временное использование Starlink на военных автомобилях является вынужденной мерой до завершения процесса полной верификации. В дальнейшем, по его словам, "белые" терминалы должны быть официально закреплены за ВСУ, тогда как комплексы, полученные через серые схемы и переправленные в РФ, должны иметь жесткие ограничения.

В качестве примера Хазан привел Израиль, где использование Starlink в определенных географических зонах возможно только после обязательной верификации. Он подчеркнул, что именно такая практика позволяет исключить использование спутниковой связи террористами, и отметил, что Украине также стоит действовать жестче, чтобы не оставлять врагу технологических "лазеек".

Верификация Starlink в Украине

Напомним, правительство Украины приняло постановление о введении "белого списка" для терминалов спутникового Starlink. В частности, министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что в ближайшее время все терминалы Starlink в стране будут отключены, а работать будут только проверенные и зарегистрированные. По его словам, это реакция на использование россиянами Starlink - российские дроны, оснащенные терминалом, сложно сбить, потому что они летят на низкой высоте, устойчивы к РЭБ и управляются оператором в режиме реального времени.

