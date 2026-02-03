'Хрен нас этим запугаете': жительница Днепра обратилась к россиянам после ночной атаки (видео)

В результате удара поврежден дом женщины, однако все его жители чудом остались живы.

Жительница Днепра, дом которой был поврежден в результате ночной атаки, эмоционально обратилась к россиянам, отметив, что им не удастся запугать украинцев.

По словам Ирины, во время атаки российский беспилотник попал во двор ее соседей. В результате удара в доме женщины разбило забор и ворота, также вылетели окна.

В момент удара она вместе с мужем находилась дома. Также с ними были их кошки и собаки. Все чудом остались невредимыми, сообщает Суспильне.

"Я прожила очень ужасную ночь, и хрен нас этим запугаете, потому что Бог на нашей стороне. Меня в последний момент отвело, и мой муж тоже не пострадал, хотя был в той комнате, где тоже вынесло окно. У меня две собаки. Никто не пострадал", – сказала она.

Также из-за российского обстрела повреждено общежитие для переселенцев. Там выбито около 85 окон. В здании в течение четырех лет проживают переселенцы из Лимана Донецкой области Зинаида и ее сын Алексей.

По словам женщины, во время атаки они были в укрытии. Вернувшись домой утром, увидели, что в их квартире выбиты окна.

"Было, наверное, десять или пятнадцать прилетов. Очень много. Это то, что мы слышали", – рассказала она.

Массированная атака по Украине 3 февраля

Ночью 3 февраля Россия осуществила массированную комбинированную атаку по Украине.

По информации президента Владимира Зеленского, под прицельным ударом оказались объекты энергетики. Враг использовал значительное количество баллистики в комбинации с другими ракетами и ударными дронами. Под ударами оказались Сумская, Харьковская, Киевская области и столица, Днепропетровская, Одесская, Винницкая области.

В результате вражеской атаки на инфраструктуру Киева Дарницкий и Днепровский районы в основном остались без отопления. Коммунальщики и энергетики приступили к восстановительным работам.

Также из-за вражеских ударов по ТЭЦ в Харькове 820 многоквартирных домов остались без теплоснабжения.

Вас также могут заинтересовать новости: