О выражении "на обиженных воду возят" в интернете больше домысла, чем правды, хотя правда не то чтобы известна.

В славянских языках полным полно старых устойчивых выражений, смысл которых может быть не так очевиден в современных реалиях. Одна из таких идиом – "на обиженных воду возят". Фраза всем знакомая, однако о ее происхождении и смысле есть больше теорий, чем точных ответов.

Ранее мы писали, что значит как фанера над Парижем, а в этой статье выясним, что означает выражение "на обиженных воду возят" и как правильно перевести эту фразу на украинский.

Откуда взялась пословица "На обиженных воду возят"

Поговорка "на обиженных воду возят" на самом деле применяется аж в трех случаях:

Видео дня

• В отношении человека, который таит обиду слишком долго, не желая прощать обидчика.

• В отношении тщеславного и самолюбивого человека, который словно "обижен на мир", из-за чего ему все время все не нравится.

• В отношении слишком покладистого, не умеющего постоять за себя человека, которого заставляют трудиться больше положенного.

В целом фраза описывает ситуацию, когда человек сам усложняет себе жизнь, зацикливаясь на обиде.

Однако обилие толкований связано не только с характером распространения выражения в народе, но и с многозначностью использованных в нем слов.

История фразы

Около 150 лет назад привычное выражение звучало иначе – "на сердитых воду возят". Дело в том, что в разные времена прилагательное "сердитый" меняло свое смысловое содержание.

Первоначально считалось, что оно связано с существительным "сердце". В христианской традиции сердце считается не только центром любви и дружбы, но и источником гнева и ярости, а потому "сердитый" означало "гневливый", в общем, как и сейчас.

Но позже слово "сердитый" стало также обозначать упорство и способность к напряженному физическому труду.

Такая трансформация, вероятно, связана с лошадьми: сильных, выносливых меринов (кастрированных самцов лошади) описывали как "сердитых", потому что они действительно чаще лягались и упрямствовали.

Эта черта при покупке коня считалась положительной, потому что именно свирепая натура меринов лучше всего подходила для тяжелых работ. Так, люди говорили, например: "Гляньте, какой конь сердитый – значит, сил полно, служить хорошо будет".

Но и на этом этимология слова не оканчивается. В силу того, что его часто использовали в отношении коней, это значение и устоялось: "сердитый" стало обозначать "стоящий", "хороший" (сперва конь, а затем и все остальное).

Так, к слову, возник фразеологизм "дешево и сердито". Буквально это означает "дешево и стояще", – например, крепкий, здоровый конь по дешевке – "дешев и сердит".

Но вернемся к теме. В XVIII веке водопровода во многих городах не было, и воду привозили водовозы. Тех, что сильно завышали цену за свои услуги, порой наказывали: у кучеров забирали лошадей, и им приходилось тащить повозки с водой самостоятельно.

Таким образом, "обиженный" в данном случае – это не жертва, а человек, оказавшийся в невыгодном положении из-за собственных действий.

По другой версии, если понимать "сердитый" как "усердный", это означало, что старательным работникам доставалась самая тяжелая ноша.

Причем изначально, скорее всего, имелось в виду, что особо старательные добровольно берут на себя тяжелую работу, но когда слово "сердитый" заменилось на "обиженный", люди, сами того не понимая, изменили смысл поговорки.

Тогда она стала относиться к тем, кто держит обиду, из-за чего отгораживается от сотрудничества и хочет "все делать сам". На таких, как известно, часто наваливается много работы – и они сами в этом виноваты, потому что "обижены".

На обиженных воду возят – синонимы, продолжения и украинская версия пословицы

Так как фраза достаточно старая, со временем она обросла продолжениями. Первым стало следующее: "на обиженных воду возят, а на добрых сами катаются". Суть его в том, что не только обидчивость, но и чрезмерная доброта делают человека удобным для злонамеренного использования другими.

Зная это продолжение, становится ясно, при чем тут люди "уступчивые", в отношении которых порой используется эта поговорка.

Есть и другое популярное продолжение, но уже более современное: на обиженных воду возят и балконы падают. Эта фраза стала в какой-то момент интернет-мемом, хотя ее источник и объяснение точно не известны.

Синонимами к выражению могут послужить следующие фразеологизмы:

• "Надуться как мышь на крупу" – в отношении человека, обиженного на пустяк.

• "Хоть кол на голове теши" – в отношении человека, упрямящегося от обиды или самолюбия.

• "Ходить с кислой миной" – в отношении расстроенного человека, который никак не отпустит обиду.

Что касается правильного произношения в украинском языке, то можно использовать как прямой перевод – "на ображених воду возять", так и аналоги:

• "Надутися як індик / як жаба на лопуху".

• "Наче лицар печального образу".

• "Хоч головою об стіну товчи" (скорее про упрямство).

Впрочем, хотя в украинском языке много пословиц про терпение и обиды, но точный аналог поговорки "на обиженных воду возят" найти весьма затруднительно.

Вас также могут заинтересовать новости: