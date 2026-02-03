Lonely Planet назвал четыре популярных места в Европе, которые стоит посетить в марте

Март – отличное время для путешествий, позволяющее избежать толп туристов и насладиться более мягкой погодой.

Многие туристы любят путешествовать весной, поскольку погода постепенно начинает улучшаться, а летний толпы еще отсутствуют. Впрочем, начало весны может быть комфортным еще далеко не везде.

Эксперты крупнейшего в мере туристического издательства Lonely Planet определили лучшие направления мира для посещения в марте 2026 года. Четыре из них находятся в Европе.

"Где бы вы ни находились, март – отличное время для путешествий, позволяющее избежать толп туристов и насладиться более мягкой погодой. Независимо от того, какой вид путешествия вы предпочитаете, это прекрасное время, чтобы отправиться в путь", – отмечают авторы подборки.

4 лучших места Европы для посещения в марте 2026 года

1. Гран-Канария, Испания – для оздоровительного отдыха

Со средними температурами около 20°C и более чем семью солнечными часами в день, этот остров является идеальным место для оздоровительного отдыха среди песчаных дюн при мягкой погоде. Это настоящий кладезь ретритов, многие из которых сосредоточены вокруг Лас-Пальмаса, культурно разнообразной столицы Гран-Канарии. Здесь также множество пляжей, где можно отдохнуть, но также стоит отправиться в пешие походы по острову.

2. Стамбул, Турция – для гурманов

В марте средние температуры в крупнейшем турецком городе днем составляют около 13-16°C, а ночью опускаются до 6-9°C. И хотя Стамбул поражает воображение в любое время года, в марте, когда к концу низкого сезона начинает теплеть, можно насладиться скидками, меньшим количеством туристов и более благоприятной погодой. От простых кебабов до мезе и восхитительного баклажанового шедевра имам байылды – мало какая кухня может сравниться с турецкой. За последние пару десятилетий в Стамбуле появилось множество отличных пешеходных экскурсий на тему еды и кулинарных школ, предоставляющих возможность совместить весенний отдых в городе с кулинарным обновлением. Что стоит посмотреть в Стамбуле в первую очередь, читайте в нашем отдельном материале.

3. Неаполь, Италия – для посещения исторических достопримечательностей без толп туристов

Неаполь не стесняется демонстрировать свою самобытность. Этот южноитальянский городок выглядит несколько неряшливо по краям, но при этом обладает неутомимым духом, впечатляющим расположением в тени Везувия и, конечно же, лучшей пиццей в стране. В межсезонье, в марте, когда не слишком жарко и не слишком холодно (средние температуры днем 16°C, опускаясь ночью до 8°C), задолго до того, как сюда приезжает большинство туристов, многие местные популярные достопримечательности свободны от толп, как и знаменитые Помпеи, расположенные всего в 45 минутах езды на поезде. Полезные советы о посещении Неаполя читайте в нашем отдельном материале. Также мы рассказывали, как самостоятельно организовать свое путешествие в Помпеи.

4. Лиссабон, Португалия – для короткого отдыха с детьми

При средней температуре 18°C ​​и еще не развернувшемся туристическом сезоне, март – отличное время, чтобы по-настоящему погрузиться в Лиссабон, не спеша изучая его мощеные улочки. Хотя самые крутые холмы могут представлять собой проблему с коляской, система метро работает хорошо, и мало кто из маленьких детей может устоять перед очарованием ярко раскрашенных старинных трамваев города или восторгом от фуникулера, поднимающегося в гору. Лиссабон славится своими посыпанными корицей пастел-де-ната (заварными пирожными). Неподалеку от центра города также находится потрясающий аквариум Oceanário de Lisboa, где в огромных резервуарах с морской водой обитает 8 тысяч морских существ.

Другие идеи для весенних путешествий

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее эксперты Lonely Planet выделили 13 лучших направлений Европы для посещения этой весной, разбив их при этом по месяцам.

В свою очередь издание о путешествиях и развлечениях Time Out назвало пять лучших городов Европы для бюджетного отдыха в 2026 году. Возглавила рейтинг весьма недооцененная столица Боснии и Герцеговины Сараево.

