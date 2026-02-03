Морозы в Украине могут затянуться до середины февраля: синоптик указала на важную деталь

Возможно, два месяца подряд средняя месячная температура будет ниже нормы.

Текущая зима в Украине очень холодная, но не аномальная. Такие температуры у нас в стране фиксировались и ранее. Однако особенностью этой зимы может стать ее продолжительность. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала начальница отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

По ее данным, уже с 7 февраля на большей части территории Украины температура будет приближаться к нулю или переходить в "плюс". На юге и в Закарпатской области будет ощутимо теплее - до +6°...+8°.

К сожалению, морозы на этом не закончатся и к нам придет очередное похолодание.

"Уже с 8 числа днем и ночью будет от слабого до умеренного мороза, -3°...-9°, а в ночь на 9-10 снова ожидается усиление морозов", - предупредила синоптик.

В то же время она отметила, что 30-градусные морозы для Украины не являются рекордными.

"Это не аномалия. Такое случается редко, но бывает", - подчеркнула эксперт и указала на другую важную деталь.

По словам Голени, особенностью этой зимы может стать ее продолжительность.

"По продолжительности это может быть самый длинный период, когда средняя суточная температура была ниже нуля",- говорит синоптик.

Зима фактически началась в конце декабря и может продолжаться как минимум до середины февраля. По ее словам, есть вероятность, что два месяца подряд средняя месячная температура будет ниже нормы.

В Украину идет новое похолодание - что известно

О том, что в Украине ожидается очередная волна холода, предупреждает синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, с 5 февраля морозы ослабнут. Температура существенно повысится, но появятся осадки и усилится ветер.

К сожалению, потепление продлится всего несколько дней. По предварительным данным, уже с начала новой недели, с 9-10 февраля, морозы в Украине снова усилятся.

