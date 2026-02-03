Морозы в Украине могут затянуться до середины февраля: синоптик указала на важную деталь

Текущая зима в Украине очень холодная, но не аномальная. Такие температуры у нас в стране фиксировались и ранее. Однако особенностью этой зимы может стать ее продолжительность. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала начальница отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.
По ее данным, уже с 7 февраля на большей части территории Украины температура будет приближаться к нулю или переходить в "плюс". На юге и в Закарпатской области будет ощутимо теплее - до +6°...+8°.
К сожалению, морозы на этом не закончатся и к нам придет очередное похолодание.
"Уже с 8 числа днем и ночью будет от слабого до умеренного мороза, -3°...-9°, а в ночь на 9-10 снова ожидается усиление морозов", - предупредила синоптик.
В то же время она отметила, что 30-градусные морозы для Украины не являются рекордными.
"Это не аномалия. Такое случается редко, но бывает", - подчеркнула эксперт и указала на другую важную деталь.
По словам Голени, особенностью этой зимы может стать ее продолжительность.
"По продолжительности это может быть самый длинный период, когда средняя суточная температура была ниже нуля",- говорит синоптик.
Зима фактически началась в конце декабря и может продолжаться как минимум до середины февраля. По ее словам, есть вероятность, что два месяца подряд средняя месячная температура будет ниже нормы.
В Украину идет новое похолодание - что известно
О том, что в Украине ожидается очередная волна холода, предупреждает синоптик Наталья Диденко.
По ее прогнозу, с 5 февраля морозы ослабнут. Температура существенно повысится, но появятся осадки и усилится ветер.
К сожалению, потепление продлится всего несколько дней. По предварительным данным, уже с начала новой недели, с 9-10 февраля, морозы в Украине снова усилятся.