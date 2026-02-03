Индийские НПЗ растерялись после заявления Трампа об отказе от российской нефти, - Bloomberg

После нового заявления Трампа об отказе Индии от российской нефти два НПЗ приостановили импорт российского сырья.

Индийские нефтеперерабатывающие заводы обратились к властям за разъяснениями относительно будущих закупок нефти в России. Возмущение вызвали заявления президента США Дональда Трампа о прекращении Нью-Дели импорта российского сырья.

По данным источников Bloomberg, по меньшей мере три НПЗ обратились к правительству за разъяснениями по этому вопросу, а два из них временно приостановили закупки.

Журналисты напоминают, что Индия стала одним из главных покупателей российской нефти и импортировала до 2 миллионов баррелей в день российского сырья. Вместе с тем, по данным аналитической компании Kpler, в январе ежедневные поставки сократились до около 1,2 миллиона баррелей. По информации издания, эта тенденция сохранится и в дальнейшем.

"На крупном отраслевом мероприятии на прошлой неделе официальные лица (Индии, - УНИАН) спрогнозировали сокращение импорта российской нефти в ближайшие месяцы до 800 тысяч - 1 миллиона баррелей нефти в сутки", - отмечают журналисты, добавляя, что около половины этого сырья поступит на нефтеперерабатывающий завод Nayara Energy, которым частично владеет российский нефтяной гигант "Роснефть".

Как отметил министр нефти Индии Хардип Пури, нефтеперерабатывающие заводы заинтересованы в увеличении поставок из Канады и США.

Индия отказывается от нефти из России - последние новости

2 февраля президент США Дональд Трамп по итогам разговора с премьер-министром Индии Моди заявил, что Нью-Дели согласился прекратить закупку российской нефти, а вместо этого "будет покупать гораздо больше "черного золота" в США и, возможно, в Венесуэле". По его словам, это поможет прекратить войну в Украине.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди подтвердил факт разговора с американским лидером, но не упомянул об отказе от российской нефти

После введения США санкций против "Лукойла" и "Роснефти" и на фоне переговоров о новом торговом соглашении между США и Индией, индийские НПЗ постепенно сокращают импорт российского сырья, увеличивая закупки "черного золота" с Ближнего Востока.

