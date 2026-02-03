Россия атаковала ТЭЦ и ТЭС: сотни тысяч людей остались без тепла при морозе -25 градусов

Враг бил по ТЭЦ, ТЭС, системам отопления и просто по жилым домам.

В ночь на 3 февраля российские оккупанты атаковали объекты в восьми областях Украины, прежде всего объекты теплогенерации и многоэтажные дома. Об этом сообщает первый вице-премьер, министр энергетики Денис Шмыгаль.

"Очередное российское преступление против человечности, попытка зимнего геноцида от российских нелюдей. Нанесены удары несколькими видами баллистики и крылатыми ракетами, а также дронами: по многоэтажкам и теплоэлектроцентралям – по ТЭЦ и ТЭС, которые работали исключительно в режиме обогрева районов в Киеве, Харькове и Днепре", – сообщает Шмыгаль.

Чиновник подчеркивает, что после так называемого "энергетического перемирия", когда враг накапливал ресурсы, россияне дождались самых суровых морозов и вернулись к привычной для себя практике террора мирного населения.

"Цели – не военные. Исключительно гражданские: сотни тысяч семей, в том числе дети, целенаправленно оставленные без тепла в самые суровые зимние морозы, когда температура на улице −25°C", – указал Шмыгаль.

В результате ночной атаки ТЭЦ Киева, Харькова, Днепра, Одессы получили существенные повреждения. Об этом заявил в эфире "Киев24" член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк

"Россия била по подстанциям "Укрэнерго", которые как раз отвечают за передачу электрической энергии и распределение от атомных электростанций в город Киев и в центральную часть Украины", – сообщает нардеп.

По данным вице-премьера Алексея Кулебы, только в Киеве без тепла остались более тысячи жилых домов. В Харькове без отопления – более 100 тысяч человек.

"Киев. В результате ударов более 1 100 домов остались без отопления, самая сложная ситуация в Дарницком и Днепровском районах. Водоснабжением и водоотведением жители столицы обеспечены. Харьков. Из-за атаки армии РФ теплоснабжение временно приостановлено для 110 000 абонентов областного центра. Кроме того, без тепла остались более 15 000 абонентов в Лозовском районе", – сообщил Кулеба.

Сейчас на объектах активно ведутся ремонтно-восстановительные работы, отмечает вице-премьер.

Удар россиян по энергосистеме 3 января – главные новости

Россияне ночью атаковали Харьков баллистикой и дронами. По словам городского головы Игоря Терехова, атака была беспрецедентной. Враг целенаправленно бил по энергетической инфраструктуре, чтобы оставить жителей города-миллионника без тепла. В части домов коммунальщики вынуждены временно сливать воду из систем отопления.

Так же дронами и ракетами враг атаковал ночью Одессу и область. БПЛа заходили в основном со стороны Черного моря. Под ударом была энергетическая и гражданская инфраструктура. В результате попадания повреждена часть коммуникаций.

