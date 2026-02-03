Россияне существенно повредили важную ТЭЦ Киева: из более чем тысячи домов слили воду

В Киеве в результате атаки РФ поврежден объект инфраструктуры, обеспечивающий тепло в домах двух столичных районов.

Сегодня, 3 февраля, в Дарницком и Днепровском районах Киева после массированной атаки врага на критическую инфраструктуру более 1100 домов остаются без тепла. Чтобы избежать размораживания, коммунальщики слили воду в системах отопления.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что объект инфраструктуры, который обеспечивает теплоснабжение в эти дома, сегодня ночью был сильно поврежден. Специалисты оценивают масштабы его повреждений и перспективу восстановления.

"В этих более чем 1100 домах утром слили воду в системах отопления, чтобы избежать размораживания", - отметил мэр.

В ночь на 3 февраля Россия в очередной раз массированно атаковала Украину дронами и ракетами. По данным Воздушных сил, враг применил 450 дронов и 71 ракету различных типов.

Первый вице-премьер, министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что целями врага стали объекты в восьми областях Украины, прежде всего теплогенерация.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко рассказал, что РФ рано или поздно сможет "положить" украинскую энергосистему в случае продолжения ракетно-дроновых атак. Он отметил, что несмотря на все усилия бойцов противовоздушной обороны, "состояние энергосистемы ухудшается с каждым таким ударом".

