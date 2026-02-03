Тайна Бермудского треугольника: ученые заявили об опасных 'силах' в океане

Возможно, в опасном районе существовало метановое месторождение.

Тайна Бермудского треугольника десятилетиями обрастала легендами – в этом районе бесследно исчезали корабли и самолеты, пишет The Mirror. Однако теперь ученые считают, что приблизились к объяснению этого феномена, обнаружив под поверхностью океана природные факторы, которые могли приводить к катастрофам.

Как отмечается, эксперты давно предполагали, что ключевую роль могли играть сочетание экстремальных погодных условий и выбросы метана с океанского дна, которые влияли на плавучесть судов и работу двигателей. Это гораздо более приземленное объяснение, чем популярные теории об инопланетянах или временных порталах.

Ученый Рональд Кнаппер в комментарии для What If Science отметил, что в районе Бермудского треугольника ранее могло существовать метановое месторождение. По его словам, со временем оно могло исчезнуть или стать неактивным, что объясняет резкое уменьшение количества загадочных инцидентов в течение последних десятилетий.

Самый громкий случай в Бермудском треугольнике произошел 5 декабря 1945 года. Пять учебных самолетов ВМС США, известных как Flight 19, исчезли во время тренировочного полета над районом между Майами, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико. Пилоты сообщали о сбоях в навигационных приборах и некорректной работе компасов, после чего связь с ними пропала. Самолет, отправленный на поиски, также бесследно исчез. Никаких обломков так и не нашли. Подобные инциденты продолжались до 1970-х годов – исчезали торговые суда, рыбацкие лодки и частные самолеты.

Как отмечает Кнаппер, ситуация кардинально изменилась в 1980-х годах, когда через этот район начали регулярно проходить коммерческие суда. Это совпало с развитием спутникового мониторинга и GPS-навигации.

Скептики мистической теории считают, что это доказывает: никакой мистики не существовало, а лучшая отчетность и более точные данные просто разоблачили преувеличения и случайные совпадения. Исследователи также отмечают, что раньше суда часто попадали в внезапные штормы, страдали от гигантских волн, шквалов, не имея доступа к современным метеопрогнозам.

Особое внимание сейчас привлекает именно теория метановых выбросов. По словам Кнаппера, внезапное высвобождение метана со дна океана способно резко уменьшать плотность воды, нарушать плавучесть судов и работу двигателей. Подобные явления фиксировали и в других регионах мира.

Если такой активный метановый очаг когда-то существовал под Бермудским треугольником, а затем исчез или сместился, это могло объяснить рост и дальнейший спад количества инцидентов.

Ученый заключает, что общий технологический прогресс постепенно лишил Бермудский треугольник ореола загадочности. Когда-то он "процветал в эпоху без мгновенной проверки информации", тогда как сейчас каждый полет отслеживается в реальном времени, а сигналы бедствия поступают мгновенно.

Кроме того, возможные магнитные аномалии могли со временем сместиться, как и океанское дно, что также влияет на расположение потенциально опасных зон.

